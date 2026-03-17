Arturo Porzecanski: "Milei cometió un error al emitir deuda internacional antes de la guerra en Irán"

En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), Arturo Porzecanski sostuvo que el Gobierno de Javier Milei cometió “un error” al no salir a los mercados internacionales a comienzos de año, cuando las condiciones eran más favorables, y advirtió que “ahora no lo podría lograr” con un riesgo país más alto y un contexto global más incierto por la guerra en Irán. “No había por qué salir con un bono gigantesco… se podía probar con algo chico”, explicó, al tiempo que subrayó que “va a ser difícil” que la inflación baje de forma significativa en los próximos meses.

Arturo Porzecanski es economista, experto en finanzas internacionales, mercados emergentes y deuda soberana. Actualmente se desempeña como investigador en el Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la American University en Washington. Fue profesor de economía internacional en el American University entre 2005 y 2021. Desarrolló una carrera de casi tres décadas en el sector financiero, ocupando cargos de alto nivel en el Citi Morgan entre 1977 y 1989, y ABN AMRO entre 2000 y 2005.

Ayer subió el riesgo país y bajaron las acciones argentinas, mientras otros índices subieron, y la pregunta es: ¿a qué le asigna usted esta suba del riesgo país? ¿Tiene que ver con el caso Libra o desde la Argentina sobredimensionamos el impacto internacional que esto pueda tener?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sí, exactamente. Es muy difícil desprender las cosas que están pasando fuera de la Argentina y lo que está pasando dentro. En general, en las últimas semanas ha aumentado el riesgo de todo. Muchos de los indicadores que no sean del riesgo han caído: las bolsas, bonos, monedas. Entonces es muy difícil saber cuánto es el eco de lo que pasa en el resto del mundo en el caso argentino, porque hay mucho menos capital que entra y sale de un día para el otro o de una semana para la otra, y entonces, la Argentina todavía está relativamente aislada en términos de sus mercados financieros de lo que pasa en el resto del mundo.

Mario Zvedeniuk criticó la falta de un plan de Milei: "La situación económica es criminal porque es inhumana"

Visto en retrospectiva, dado que el riesgo aumentó en todo el mundo, estamos hablando de la guerra en Irán, ¿fue un error del gobierno argentino no aprovechar la ventana en los primeros meses del año y no haber salido al mercado privado, aun pagando 9% de tasa de interés?

Yo creo que sí, y no solo lo digo ahora, lo decía antes de principios de año y durante enero y febrero, porque no había por qué salir con un bono gigantesco. Podía tener un globo chico para probar la temperatura y, ¿qué importa pagar una tasa que pudiera resultar ser alta si uno no más se endeuda 500 millones o algo así? Así que sí, yo creo de que fue un error.

¿Cuánto está impactando la guerra con Irán en el mundo financiero? ¿Hasta dónde puede llegar a afectarlo? Ayer un especialista en la Argentina decía de que, desde el punto de vista petrolero, es peor que la crisis del 73, que a todas luces no nos pareciera, pero me gustaría su opinión.

Es difícil hacer la comparación con los 70, de los cuales todavía me acuerdo. Para empezar, en la gran mayoría de los países, las autoridades monetarias no tomaron políticas restrictivas, y entonces el aumento de los precios del petróleo se desparramó por las economías, causando inflación del 10 o más por ciento. Yo creo de que hoy los bancos centrales aprendieron esa y otras lecciones y, probablemente, aunque el impacto pueda ser similar, claro que va a depender de cuánto tiempo se trate.

Creo que los bancos centrales van a reaccionar antes y más fuerte, como lo hicieron durante la pandemia también, y, anoche tuvimos la primera noticia: el Banco Central de Australia aumentó las tasas, siendo el primer banco central de relevancia en hacerlo, solo un cuarto por ciento, pero creo que es el primero de muchas de esas señales que vamos a ver en las semanas que vienen.

Maslatón sobre el caso $LIBRA: "Milei y Karina no tienen límites para afanar"

Esta semana se reúne la Reserva Federal para definir si modifica o no la tasa de interés. ¿Lo de Australia, de alguna manera, es un anticipo de lo que pasaría también con la Reserva Federal, un aumento de la tasa de interés?

No, yo creo que la Reserva Federal no tiene razón para moverse tan rápido. En Australia la tasa de inflación estaba casi al 4% cuando tenía que estar más cerca del 2, de manera que ya había razones para restringir la política monetaria, pero en Estados Unidos la tasa de inflación no está por encima de los objetivos.

Así que yo creo que la Reserva Federal, muchos otros bancos centrales también, se pueden tomar un tiempo, dos o tres meses, para aumentar las tasas, pero lo que definitivamente ya está fuera de las expectativas es que haya una rebaja de tasas en la próxima reunión.

Nuestro presidente, y luego el ministro de Economía Caputo, dijo que en agosto tendría la inflación actual argentina un cero delante, y el ministro de Economía relativizó, pero confirmó, dijo, “Bueno, si no será en agosto, será en octubre, con una inflación del 3%", ¿le resulta factible que la Argentina en seis meses pueda llegar a reducirla a un tercio y que, en lugar de 1,3, sea 0,9?

Ellos vienen pronosticando que la inflación va a llegar a cerca de 0, hace mucho tiempo, incluso tenía que haber pasado el año pasado, cuando estaban devaluando al 1% por mes. Va a ser difícil y, ciertamente, lo que está pasando y lo que se viene, pese a que la Argentina es un país productor y exportador de energía, creo que va a ser difícil que baje la tasa de inflación baje significativamente.

O sea, ¿usted se imagina una inflación que repetirá este año el 30% del año anterior anual?

Entre 20 y 30, algo así. Yo eso supondría algo similar.

LT