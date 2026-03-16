La economista, Mónica Gismondi, pasó por Canal E y advirtió sobre el amesetamiento del proceso de desinflación, el estancamiento del crédito y un crecimiento económico “modesto” para este año.

Milagros Gismondi explicó que, "es cierto que hubo ciertos precios que se están acomodando, sobre todo en particular el precio de la carne", y aclaró que se trata de factores sectoriales más que de una tendencia general. Sobre el impacto en el índice, precisó: "Pesa entre 7 y 8% del índice de precios, impacta".

Estancamiento en el proceso de desinflación

Asimismo, señaló que el proceso de desaceleración inflacionaria muestra una etapa diferente: "Ya hace varios meses que el proceso de desinflación entró en una etapa donde no desinfla, digo, continúa". Además, explicó la dinámica reciente: "Hasta mayo del año pasado la inflación iba bajando mes a mes, y de mayo hasta enero de este año la inflación empezó a subir".

Según Gismondi, este comportamiento responde a una dinámica habitual en programas de estabilización: "Es mucho más fácil bajar de eso, 200 y pico de inflación, a 40 o 30 y algo, que de ese 30 y algo a menos del 10%". Y agregó: "Eso pasó en todos los programas de desinflación".

Cuál es el piso de la inflación

Respecto a las proyecciones inmediatas, anticipó que los niveles podrían mantenerse similares a los meses previos. "El 2,7 es más un piso para marzo", planteó. También explicó qué factores podrían presionar el índice: "Lo que es cuotas de colegio no está todo incorporado, en general marzo siempre viene fuerte por educación".

Más allá de la inflación, la entrevistada puso el foco en el desempeño de la economía real: "Ese es un desafío incluso, te diría, más importante". Sobre la actividad, advirtió que, "este proceso de virtual estancamiento de muchas actividades, no de todas, ya lleva casi un año".

Si bien destacó algunos sectores dinámicos, aclaró: "Hay otras actividades, como el agro particularmente, la minería, etc., que sí están muy dinámicas". Pero explicó por qué ese crecimiento no se percibe de forma generalizada: "Las actividades más urbanas, las que sentimos más en el día a día, están estancadas".