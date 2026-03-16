Desconcierto por el aumento del GNC en las estaciones de servicio: “No fueron por subas del costo del gas”

Con el fin de analizar la situación del gas natural comprimido en Argentina y por qué el combustible se mantiene relativamente estable frente a otros precios energéticos, este medio se comunicó con el ex presidente de la Cámara de GNC, Pedro González.

Según explicó Pedro González, los recientes ajustes en los surtidores no estuvieron vinculados al valor del gas como materia prima, sino a costos operativos de las estaciones de servicio. “El precio del GNC está bastante estabilizado. Los aumentos que han habido no son o no fueron por incrementos del costo del gas, de la materia prima, sino solamente por costos internos indirectos, que son gastos que tienen las estaciones de servicio, energía eléctrica, mano de obra”, señaló.

El GNC sigue siendo el combustible más accesible

En ese sentido, destacó que las variaciones fueron leves y que el GNC continúa siendo uno de los combustibles más accesibles del mercado: “Los precios oscilan entre 500 y monedas, 500 y pico de pesos el metro público, y 650 pesos el metro público. O sea, no hay una gran alteración con respecto a los valores”.

Además, González remarcó que el gas vehicular mantiene una ventaja clara frente a los combustibles líquidos. “Siempre está, en relación a los combustibles líquidos, casi un tercio, o sea, está mucho más económico”, planteó.

Argentina cuenta con autoabastecimiento de gas y petróleo

Respecto al escenario internacional, explicó que Argentina cuenta con cierta protección frente a las subas globales de la energía debido a su producción local de gas: “Argentina se autoabastece en el caso del petróleo, pero también en el gas”.

Además, el entrevistado señaló que el sistema de contratos del sector permite que los precios internos se mantengan alejados de las fluctuaciones internacionales. “Las estaciones de servicio tienen contratos con los productores y con precios que son bastante menores a los valores internacionales”, sostuvo.

Por este motivo, consideró que el conflicto en Medio Oriente no debería generar un impacto inmediato en el precio del GNC en el país: “No creo que a nosotros internamente el conflicto nos afecte en el costo del gas para las estaciones de servicio, cosa que es positiva”.