El Riesgo País de Argentina cerró este lunes 16 de marzo de 2026 en 601 puntos básicos, quebrando la barrera de las 600 unidades por primera vez en el año. Este incremento, que refleja la desconfianza de los mercados internacionales, coincide con un escenario de alta volatilidad en los precios de los bonos soberanos y una jornada negativa para las acciones locales en Wall Street. Según los datos registrados por Rava Bursátil, el indicador regresó a valores que no se observaban desde hace tres meses, impulsado principalmente por el conflicto bélico en Medio Oriente y la fragilidad de las reservas del Banco Central, que sufrieron una caída superior a los 800 millones de dólares en un solo día.

El Banco Central compró US$ 50 millones, pero las reservas perforaron los US$ 45.000 millones

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

En la jornada de hoy, lunes 16 de marzo de 2026, el Riesgo País elaborado por el banco JP Morgan finalizó en 601 puntos básicos, de acuerdo con el monitor de cotizaciones de Rava Bursátil. El índice inició el día con una tendencia alcista que lo llevó a perforar el techo de los 600 puntos, un límite psicológico para los inversores. Este movimiento estuvo acompañado por un desempeño dispar en los títulos públicos: mientras que algunos bonos como el AL35 y el AE38 mostraron leves subas de entre el 0,9% y el 1,6%, otros títulos del tramo largo de la curva de rendimientos permanecieron estancados o con variaciones mínimas. La suba del indicador se produce en un contexto de "tensión en los mercados" y "máximos de tres meses", tal como describieron los reportes financieros al cierre de la rueda porteña.

La evolución del Riesgo País en la última semana

Durante la última semana, el Riesgo País ha mostrado una trayectoria ascendente marcada por la inestabilidad internacional. El viernes 13 de marzo, el indicador se ubicaba en 584 puntos, tras haber perforado brevemente la barrera de los 500 puntos a mediados de la semana pasada (el 11 de marzo cotizó a 552 puntos), impulsado por el entusiasmo generado durante la "Argentina Week" en Nueva York. Sin embargo, este alivio fue efímero debido al recrudecimiento de las tensiones en el Estrecho de Ormuz, lo que disparó la aversión al riesgo en los mercados emergentes.

La dinámica alcista se aceleró entre el 9 y el 16 de marzo, periodo en el cual el índice pasó de rondar los 570 puntos a superar los 600. Los analistas locales destacan que este avance de casi 50 unidades en pocos días responde a la "persistente incertidumbre en los mercados externos", según consignaron fuentes de mercado. Este incremento no solo refleja el costo de oportunidad de los inversores, sino que también limita la capacidad de financiamiento de las empresas argentinas, que se ven obligadas a pagar tasas más elevadas para acceder al crédito internacional.

Hacia el cierre de este lunes, el comportamiento de los bonos Globales bajo ley extranjera y los Bonares bajo ley local mostró signos de fatiga, con el Global 2046 como uno de los más afectados. El mercado permanece atento a la evolución de las reservas del Banco Central (BCRA), que este lunes registraron una baja de 871 millones de dólares, su mayor caída en un mes y medio. "El riesgo país argentino podría seguir en niveles elevados mientras no haya señales de estabilidad en Medio Oriente ni avances en la política económica interna" (Cholila Online, "Riesgo país Argentina supera 600 puntos por Medio Oriente", 9 de marzo de 2026).

FN