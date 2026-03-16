El Banco Central compró US$ 50 millones, pero las reservas perforaron los US$ 45.000 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a adquirir dólares en el mercado cambiario. En esta oportunidad, la autoridad monetaria comandada por Santiago Bausili compró US$ 50 millones.

En esta oportunidad, al igual que en la última jornada, se produjo una fuerte reducción en el nivel de reservas internacionales brutas, que llegaron a los US$ 44.788 millones, con una caída de US$ 871 millones respecto a la última rueda.

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La autoridad monetaria ha comprado reservas en las últimas 49 ruedas y suma compras por US$ 3.338 millones desde que comenzó el año. En marzo, el Central lleva comprados US$ 626 millones.

En el mes de marzo las reservas caen US$ 772 millones hasta el día de la fecha, mientras que en el acumulado del año las reservas subieron US$ 3.623 millones. . El economista Federico Machado informó en su cuenta de X que "las reservas netas se sitúan al día de la fecha en US$ -1.831 millones".

Desde el Central señalaron que la caída en el nivel de reservas obedeció a pagos a organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por US$ 450 millones. En simultáneo, indicaron que las cotizaciones de divisas y activos en poder del BCRA descendieron en torno a los US$ 100 millones en la rueda.

Desde la plataforma de inversiones Inviu, señalan que "El Banco Central de la República Argentina continúa acumulando reservas mediante compras en el mercado cambiario oficial, proceso que implica una expansión de la base monetaria a través de la inyección de pesos en la economía".

"Consideramos que esta dinámica es consistente con el objetivo de fortalecer la posición externa y mejorar la solvencia macroeconómica, aunque en el margen podría generar cierto impacto en la dinámica inflacionaria de corto plazo ante vaivenes en la demanda de pesos y según la correción que hace el Tesoro absorbiendo pesos en las licitaciones y el BCRA en la rueda de REPO. Este factor no necesariamente altera el proceso de desinflación de fondo, pero sí introduce un riesgo adicional", agregan.

Nuevo esquema de bandas cambiarias y compra de reservas

Desde el comienzo del año, el esquema de bandas cambiarias se ajustan conforme al dato de inflación más reciente reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En este contexto, el Banco Central implementó un mecanismo de adquisición de divisas para fortalecer sus reservas en moneda extranjera.

Según proyecciones oficiales de la institución monetaria, las compras de divisas por parte del BCRA podrían ubicarse entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones a lo largo de 2026, en función del nivel de remonetización que experimente la economía.

Un punto importante a tener en cuenta es que el BCRA también mantiene bajo observación el volumen de dólares adquiridos en el mercado. Las compras diarias no deben superar el 5% del monto total operado en el mercado cambiario, con la finalidad de evitar alteraciones en la dinámica habitual.

A cuanto cerró el dólar

Este lunes 16 de marzo, el dólar oficial cerró a $1.365 para la compra y a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cerró a $1.396. El dólar Blue cerró a $1405 para la compra y a $1.425 para la venta.

FN