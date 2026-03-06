El BCRA determinó la Tasa Pasiva para juicios laborales y habilitó una calculadora de intereses

Tras la promulgación de la reforma laboral, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) determinó la tasa de interés pasiva aplicable a juicios laborales pendientes y habilitó una herramienta para el calculo de intereses, conforme lo previsto en el artículo 55 de la Ley 27.802.

En un documento publicado recientemente por la autoridad monetaria aclaran que la tasa pasiva servirá como referencia para el cálculo de intereses en procesos judiciales laborales.

Cómo se calcula la tasa pasiva para juicios laborales

La serie publicada por el BCRA refleja el promedio ponderado de la tasa efectiva diaria que las entidades financieras pagan por los depósitos a plazo fijo en pesos a 30 días.

Este indicador tiene como fecha de inicio el 3 de junio de 1993 y se actualiza diariamente, con el objetivo de asegurar consistencia y vigencia en los cálculos que correspondan en cada caso judicial del ámbito laboral.

El BCRA habilitó adicionalmente una calculadora de intereses para juicios laborales que opera aplicando dicha serie.

Para utiliza dicha herramienta, el usuario debe ingresar el monto inicial y el período correspondiente. A partir de estos datos, el sistema calcula automáticamente la actualización del capital aplicando la tasa pasiva publicada por el BCRA, conforme a la legislación vigente.

La calculadora informa también el ajuste CER+3, que surge de aplicar el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) más una tasa efectiva anual del 3%, y el equivalente al 67% de CER+3, en línea con lo establecido en los incisos b y c del artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral, que fijan un techo y un piso para la determinación de intereses en juicios laborales.

El CER es un índice que elabora diariamente el organismo y que refleja la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La serie completa, la resolución del Directorio y su anexo metodológico se encuentran disponibles para su consulta en los canales institucionales del BCRA, informó el organismo.

Con estas medidas, el Banco Central busca mejorar la previsibilidad, transparencia y homogeneidad en las liquidaciones judiciales del ámbito laboral, brindando herramientas oficiales para el cálculo de intereses en los procesos judiciales.

