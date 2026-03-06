El Costo Financiero Total (CFT) promedio de los préstamos personales ofrecidos por proveedores no financieros de crédito (PNFC) en Argentina alcanza el 1.427,15% anual, y en algunos casos extremos supera el 29.000% anual.

Estos datos surgen de un informe elaborado por PHARO Consultora, que analiza las tasas de interés de los proveedores no financieros de crédito. El estudio muestra fuertes diferencias respecto del sistema bancario, además de importantes problemas de transparencia en la información disponible para los consumidores.

Seis bancos internacionales alertan sobre la fragilidad de la economía argentina ante la guerra con Irán

El relevamiento incluyó 349 entidades que ofrecen préstamos personales a través de internet y examinó la información publicada en sus sitios web sobre tasas de interés, costos financieros y condiciones de crédito.

Tasas muy por encima de las bancarias y diversos problemas de transparencia

Entre los principales resultados, el informe destaca que la Tasa Nominal Anual (TNA) promedio en las entidades relevadas alcanza el 298,96% anual, mientras que el Costo Financiero Total (CFT) promedio se ubica en 1.427,15% anual.

Para dimensionar estos valores, el informe toma como referencia la tasa promedio de préstamos personales del sistema bancario publicada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que al momento del relevamiento era de 67,01% anual.

Esto implica que, en promedio, la TNA del sector no bancario es más de cuatro veces la tasa bancaria, mientras que el CFT puede superar más de veinte veces esa referencia. En algunos casos extremos identificados en el estudio, los costos publicados alcanzan niveles significativamente mayores, con CFT superiores al 29.000% anual.

Otro de los hallazgos relevantes del informe es el alto nivel de incumplimiento en la publicación de información obligatoria sobre tasas de interés.

Según el relevamiento el 60,17% de las entidades analizadas no publica la Tasa Nominal Anual (TNA) mientras que 61,89% no informa el Costo Financiero Total (CFT).

La normativa vigente establece que estas entidades están obligadas a publicar en sus sitios web la Tasa Nominal Anual (TNA), la Tasa Efectiva Anual (TEA) y el Costo Financiero Total (CFT) de los créditos que ofrecen, conforme a la Comunicación sobre Tasas de Interés en las Operaciones de Crédito del BCRA (puntos 4.1 y 3.1). Esto, con el fin de que los consumidores puedan comparar ofertas y conocer el costo real de los préstamos

Además, incluso entre las entidades que sí informan tasas, el informe detecta dificultades de acceso a la información: en muchos casos los datos se encuentran en secciones internas de los sitios web o en archivos PDF, lo que dificulta su lectura y comparación.

El impacto en el costo del crédito

Para ilustrar el efecto de estas tasas, el documento de PHARO Consultora incluye escenarios de préstamos personales. Por ejemplo, un crédito de $1.000.000 a 12 meses, calculado con el CFT correspondiente a los percentiles más altos del mercado, puede implicar un monto total a devolver cercano a $4.855.129.

Según el estudio, estos resultados evidencian que el problema no se limita únicamente al nivel de las tasas, sino también a la gran dispersión existente en el mercado y a la dificultad de acceso a información clara para los consumidores.

Así, desde la consultora destacan que tanto en un entorno de inflación a la baja (en comparación a años anteriores de Argentina),como en uno de inflación en alza, las entidades no financieras de crédito en Argentina ofrecen préstamos personales a tasas (TNA y CFT) que, en promedio, superan de manera significativa a las de los bancos oficiales y la inflación del periodo.

A su vez, resaltan que las tasas de interés aplicadas no se pueden justificar únicamente por el entorno inflacionario o por niveles altos de morosidad (que en el periodo se incrementó notablemente).

Morosidad bancaria: los préstamos personales superan 9%

La morosidad en los créditos al sector privado cerró en 5,5% en 2025, de acuerdo a lo informado por el Banco Central. El dato marca un alza de 0,3 puntos en el mes de diciembre y confirma una tendencia ascendente desde la segunda mitad del año.

La dilación en los pagos es aún más alta en los hogares, donde la mora en los préstamos a las personas escaló al 9,3%, tras aumentar 0,5 puntos porcentuales en diciembre de 2025. Esta suba estuvo impulsada principalmente por los créditos personales y prendarios.

FN/ff