La línea de créditos hipotecarios, incluidos los ajustables por inflación/UVA fueron los que tuvieron el mayor crecimiento porcentual de todo el sistema de préstamos en pesos al sector privado durante el 2025, así lo detalló la consultora First Capital Group.

Al finalizar diciembre del 2025, el stock total de créditos hipotecarios alcanzó los 6,5 billones de pesos, logrando de esta manera un crecimiento interanual nominal del 258,8% y un avance real del 173,9%. De esta manera reveló un desempeño superior al resto de las líneas de financiamiento.

En el informe de First Capital se destaca además que “se trata del único segmento que logró superar en términos reales el crecimiento observado durante 2024”.

Cómo fue el desempeño de los créditos durante el 2025

En este apartado se destacó una desaceleración sobre el cierre del año. Al separarlo por trimestres, los primeros tres mostraron signos de crecimiento, pero llegado el cuarto trimestre se detectó una moderación.

- Primer trimestre: Entre enero y marzo, los créditos hipotecarios crecieron a tasas nominales mensuales superiores al 12%, con avances reales cercanos o superiores al 10% mensual, impulsados por la inercia de trámites iniciados a fines de 2024 y una demanda contenida tras años de escasa oferta.

- Segundo trimestre: En abril se registró el mejor mes de 2025, con una suba nominal del 14,9% y un crecimiento real del 11,6%, alcanzando un stock de 3,0 billones de pesos. El trimestre cerró con un crecimiento interanual superior al 500% nominal, reflejando el punto más alto del ciclo expansivo.

- Tercer trimestre: El stock superó los 5,3 billones de pesos en septiembre, con incrementos reales mensuales en torno al 8,5%, y récords sucesivos en montos nominales colocados, lo que evidencia una mayor cantidad de operaciones liquidadas mes a mes.

- Cuarto trimestre: En noviembre se registró el mes de menor crecimiento del año, con una suba nominal del 5,0% y real del 2,7%, tendencia que se mantuvo en diciembre, aunque con una leve mejora. Esta desaceleración respondió a ajustes en las tasas, suspensiones parciales de nuevas colocaciones y un contexto macroeconómico más cauteloso.

Los créditos hipotecarios representan el 5% de los préstamos en pesos

Con respecto al balance anual, el socio de First Capital Group, Guillermo Barbero, destacó que “el crédito hipotecario fue la línea que marcó el mayor crecimiento porcentual de todo 2025, tanto en términos nominales como reales, consolidando una tendencia que se viene gestando desde el año pasado”.

En términos porcentuales, los créditos hipotecarios representan alrededor del 5% del total de los préstamos en pesos al sector privado, por lo que todavía tienen un margen amplio para continuar desarrollándose.

“Los números muestran un cambio de régimen respecto de años anteriores, con un producto que volvió a tener protagonismo. El desafío hacia adelante será sostener el crecimiento mediante fuentes de fondeo estables y condiciones que permitan ampliar el acceso sin comprometer la sostenibilidad del sistema”, concluyó Barbero.

GZ