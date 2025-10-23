Bancos suspenden créditos hipotecarios: los motivos

Varios bancos suspendieron las líneas de créditos hipotecarios UVA, mientras que compradores apuran operaciones por temor a una nueva escalada del dólar a partir del lunes 27.

Según datos del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, hasta hace pocos meses la mitad de las operaciones inmobiliarias se realizaban con financiamiento UVA. Hoy, esa proporción se redujo a apenas un 20%, mientras que el 80% de las escrituras se cierran sin préstamos.

La situación se explica por el fuerte aumento de tasas de interés. Actualmente, algunas entidades cobran hasta un 17% anual más UVA, cuando en mayo de 2024 se ubicaban entre el 3,5% y el 5,5%. Este encarecimiento vuelve inviable el acceso a la vivienda a través de préstamos.

Cabe destacar que algunas entidades no suspendieron formalmente los hipotecarios, pero endurecieron los requisitos: elevaron el scoring crediticio y redujeron los montos aprobados, lo que deja fuera a gran parte de la demanda.

El freno al crédito hipotecario genera preocupación en el mercado inmobiliario, que venía mostrando cifras positivas. Sin embargo, el dólar alto, las tasas récord y la caída del poder adquisitivo están alterando la dinámica de compraventa y suman más tensión en la cuenta regresiva hacia las elecciones.