Fernando Belvedere: “Para sacar un crédito hipotecario hoy tenés que ganar como Messi”

En diálogo con Canal E, Fernando Belvedere, corredor inmobiliario, explicó cómo la suba de tasas y la duplicación del scoring bancario están afectando fuertemente la demanda de créditos hipotecarios.

Créditos hipotecarios: el regreso con condiciones más duras

A fines de 2023, se relanzaron los créditos hipotecarios ajustados por UVA, lo que generó una primera reacción positiva del mercado. “En enero y febrero hubo un récord de ventas gracias a este crédito UBA”, explicó Belvedere, y agregó que la estabilidad relativa en la variación mensual de las cuotas incentivó a muchos a lanzarse a comprar.

Sin embargo, las condiciones pronto cambiaron. “En los últimos dos meses los bancos decidieron aumentar las tasas y también aumentaron el scoring”, afirmó el especialista. Este índice, que determina la capacidad de endeudamiento de una persona, se volvió más restrictivo.

“Lo que hizo el Banco Nación fue duplicar el scoring”, detalló. El resultado es un panorama más excluyente: “Vos tenías que de un día para el otro ganar el doble para que te presten la misma cantidad de plata que te prestaban antes”.

El impacto fue inmediato: operaciones frenadas y una demanda nuevamente restringida. “Créditos hipotecarios hay, pero como me decía un cliente ayer, tenés que ser Messi y ganar lo que gana Messi para poder sacar un crédito hipotecario”, ironizó Belvedere.

Salarios bajos, propiedades en dólares y requisitos imposibles

Uno de los grandes obstáculos para acceder al crédito es la falta de correlación entre ingresos y costos reales. “Los salarios en blanco no acompañan”, afirmó Belvedere. Además, los créditos se otorgan en pesos, mientras que el mercado inmobiliario está dolarizado. “La gente dice, cobro en pesos, pido un crédito en pesos, me endeudo en pesos, pero tengo que comprar en dólares”, remarcó.

Con el dólar rozando los $1.500, los montos otorgados se vuelven insuficientes.“Los que estaban pidiendo pesos tenían que pedir más porque no les alcanzaba para comprar la cantidad de dólares que necesitaban”, explicó.

La situación se agrava con la elevada morosidad. “Hoy todos los bancos te hablan de que tienen una suba en su cartera de moras”, advirtió. A esto se suma la burocracia bancaria: “No todos los inmuebles son apto crédito. El inmueble tiene que ser aprobado por el banco”, detalló.

Pese a todo, la necesidad habitacional empuja a muchos a intentarlo. “La gente igualmente se vuelca al crédito hipotecario”, aseguró Belvedere. Y lanzó un deseo que resume el sentir de gran parte del sector: “Si algún día volviéramos a tener créditos hipotecarios a tasa fija, como en 2008 o 2003, te puedo asegurar que el mercado inmobiliario se va a revolucionar”.

Actualmente, muchas líneas de crédito están pausadas. “Si vas a los bancos privados, no hay. El Banco Nación es el único que todavía ofrece algo”, dijo Belvedere. Pero incluso allí, las exigencias se endurecieron. “Mucha gente que tenía preaprobado su perfil con un scoring de 490 puntos, cuando va a llevar el inmueble, le dicen que ahora necesita 800”, contó, y concluyó: “Ahí se caían todas las operaciones directamente”.