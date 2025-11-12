Fernando Belvedere: “El crédito hipotecario volvió y la gente no duda en tomarlo”

En diálogo con Canal E, el corredor inmobiliario Fernando Belvedere, titular de Efeve Propiedades, destacó la reapertura del crédito hipotecario y aseguró que la estabilidad financiera impulsa las operaciones en todo el país.

Los créditos hipotecarios regresan con fuerza

Belvedere confirmó que “los créditos hipotecarios ya están por regresar”, tras un largo período de inactividad. Explicó que “hay dos bancos que ya han bajado sus tasas a la mitad, del 14% al 7 u 8%”, lo que anticipa una tendencia positiva para el mercado. Según el experto, “cuando el Banco Nación acompañe esta medida, el crédito hipotecario va a volver del todo”.

Actualmente, existen diferencias marcadas entre bancos privados y públicos. “El Banco Nación pedía que la gente demuestre el doble de ingresos de un mes para el otro, y eso dejó a muchos fuera del sistema”, explicó. Sin embargo, confía en que la entidad “va a ser más flexible” y que el contexto estable “va a hacer que los bancos se animen a prestar dinero para vivienda”.

Consultado sobre los requisitos actuales, Belvedere detalló que “una sola persona hoy tiene que demostrar no menos de 4 millones de pesos en ingresos”, motivo por el cual “ya no aplica un solo solicitante, sino parejas o grupos familiares”. A su vez, destacó que “los bancos ya permiten sumar como codeudores a los hijos si tienen ingresos demostrables”, lo que amplía el acceso al crédito.

El especialista proyectó un panorama alentador: “No creo que el crédito hipotecario del año que viene esté frenado. Vamos a tener un 2026 muy próspero en el mercado inmobiliario”, aseguró.

Precios, alquileres y oportunidades de inversión

Belvedere señaló que el regreso del crédito impactó directamente en los precios. “Desde febrero o marzo algunas propiedades subieron entre un 15% y un 20%”, comentó, aunque aclaró que “hoy existen márgenes de negociación más amplios”. Recomendó a quienes estén evaluando una compra “no esperar, porque a partir de marzo o abril del próximo año los inmuebles van a aumentar”.

Sobre los alquileres, observó una mejora en la rentabilidad: “Hoy se está recuperando el 5% anual en dólares, que históricamente fue el promedio del mercado”, dijo. No obstante, recordó que “los propietarios vienen muy golpeados de los años 2022 y 2023, cuando la inflación iba por ascensor y los aumentos por escalera”.

El corredor también destacó que “muchas veces la cuota de un crédito hipotecario es similar al valor de un alquiler”, lo que motiva a muchas familias a invertir en vivienda propia.

En cuanto a los emprendimientos desde pozo, Belvedere fue contundente:“Nunca me pasó que alguien que comprara de pozo terminara vendiendo en un valor menor”. Para él, es “una de las mejores inversiones” para quienes tienen capacidad de ahorro.

Por último, hizo un balance optimista del año: “El mercado inmobiliario es cíclico, pero el argentino siempre termina apostando al ladrillo porque sigue siendo la mejor inversión”, concluyó.