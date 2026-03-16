Los comercios de CABA deberán informar en los tickets cuánto se paga de Ingresos Brutos

Los comercios de la Ciudad de Buenos Aires deberán comenzar a informar en los tickets de compra cuánto paga el consumidor en concepto de Ingresos Brutos. La medida se implementará a partir de un decreto del gobierno porteño que adhiere al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, aprobado por ley nacional en 2023.

La norma obliga a que en cada comprobante de compra se discrimine la carga impositiva incluida en el precio final. Esto permitirá que los consumidores conozcan cuánto corresponde a impuestos nacionales, provinciales y locales.

Hasta ahora, los tickets ya mostraban el impacto del IVA y otros tributos nacionales. Con esta decisión, también deberá detallarse la incidencia del principal impuesto local: Ingresos Brutos.

Qué cambia con el nuevo sistema de transparencia fiscal

La iniciativa se implementará una vez que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) publique la reglamentación y el cronograma de aplicación.

El decreto no modifica el esquema impositivo vigente. Tampoco cambia la forma en que se paga el impuesto. La única novedad es la obligación para los comercios de informar al consumidor cuánto del precio final corresponde a tributos.

En su primer artículo, la norma establece que los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que vendan a consumidores finales deberán discriminar en el ticket la incidencia de ese gravamen.

AGIP será la autoridad encargada de definir los aspectos técnicos del sistema, establecer el calendario de implementación y supervisar su cumplimiento.

De esta manera, CABA se suma a Chubut, Mendoza y Entre Ríos, que ya habían adherido al régimen el año pasado. Sin embargo, en esas provincias todavía no se aplica el sistema por falta de reglamentación.

El régimen fue creado por la ley 27.743, que dispuso que los comercios publiquen el precio de los productos sin impuestos y detallen la carga tributaria incluida en el valor final.

El objetivo: mostrar el peso de los impuestos en los precios

La iniciativa busca dar mayor transparencia al sistema tributario y permitir que los consumidores conozcan cuánto del precio de un producto corresponde a impuestos.

Uno de los tributos más cuestionados por empresas y comerciantes es Ingresos Brutos, considerado un impuesto “en cascada”. Esto significa que se aplica en cada etapa de la cadena productiva, lo que genera una acumulación que termina impactando en el precio final. El gobierno porteño explicó que el objetivo es garantizar el acceso a información clara para los consumidores.

Según Germán Krivocapich, titular de AGIP, la medida se enmarca en la necesidad de mejorar la transparencia fiscal. “La Constitución de la Ciudad protege los derechos de los usuarios y consumidores y garantiza el acceso a información transparente y veraz”, afirmó el funcionario.

Cómo avanza la transparencia fiscal en las provincias

La organización Lógica, dedicada a promover la conciencia fiscal en Argentina, realizó un relevamiento sobre la implementación del régimen en todo el país.

El informe señala que varias provincias ya iniciaron procesos de adhesión, aunque aún no lo aplican plenamente. Córdoba avanzó con una resolución preparatoria y en Salta el proyecto tiene media sanción.

El presidente de Lógica, Mathías Olivero Vila, destacó la importancia del paso dado por la Ciudad de Buenos Aires. Según explicó, durante décadas los impuestos estuvieron ocultos en los precios, lo que redujo la conciencia fiscal de la sociedad.

El dirigente sostuvo que en algunos productos los impuestos pueden representar más del 50% del precio final.

Con el nuevo sistema, los consumidores podrán ver en cada ticket qué parte del valor corresponde a impuestos y cuánto es el precio real del producto.

