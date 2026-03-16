Superávit fiscal: el Gobierno volvió a cerrar febrero con saldo positivo

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo. Según los datos oficiales, el superávit primario alcanzó $1.410.640 millones, mientras que el superávit financiero fue de $144.421 millones.

Durante el mismo período, los pagos de intereses de la deuda sumaron $1.266.218 millones.

Superávit acumulado en el primer bimestre

Con el resultado de febrero, el Gobierno informó que en el primer bimestre del año el SPN acumuló:

Superávit primario equivalente al 0,4% del PIB

Superávit financiero del 0,1% del PIB

Según el Ministerio de Economía, estos números reflejan la política de equilibrio fiscal impulsada por la administración nacional, basada en el control del gasto público y cambios en la estructura tributaria.

El ajuste del gasto explicó el resultado

Uno de los factores clave para el resultado fiscal fue la reducción del gasto primario, que registró una caída real interanual del 8,8%.

Sin embargo, el informe oficial destacó que algunas partidas sociales crecieron por encima del promedio del gasto público.

Entre ellas se destacan:

Jubilaciones y pensiones contributivas, con un aumento del 1,8%

Asignación Universal por Hijo (AUH), que subió 11,3% interanual

El Gobierno sostiene que hubo una reorientación del gasto hacia áreas consideradas prioritarias, especialmente las vinculadas a prestaciones sociales básicas.

Superávit con ingresos tributarios en baja

El resultado fiscal también se da en un contexto complejo para la recaudación. De acuerdo con el último informe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los ingresos tributarios acumulan siete meses consecutivos de caída.

Esta tendencia responde a varios factores:

Reducción o eliminación de algunos impuestos

Menor nivel de actividad económica

Cambios en el esquema tributario

A pesar de ese escenario, el Gobierno remarcó que logró sostener el superávit mediante el control del gasto.

El rol de los dólares fuera del sistema

El ministro Caputo también volvió a mencionar la necesidad de que los ahorros en dólares que permanecen fuera del sistema financiero ingresen a la economía.

Según el funcionario, existen garantías jurídicas para que los contribuyentes depositen esos dólares en los bancos, con posibilidad de canalizarlos hacia inversiones o consumo.

El ministro considera que ese proceso podría acelerar la recuperación económica, aunque reconoció que todavía hay sectores de la población que atraviesan dificultades.

El impacto de ingresos extraordinarios en enero

El primer mes del año también había mostrado un fuerte resultado fiscal. En enero, el Sector Público Nacional registró:

Superávit primario de $3.125.737 millones

Superávit financiero de $1.105.159 millones

Sin embargo, una parte importante de ese resultado se explicó por ingresos extraordinarios del Tesoro. En particular, se registraron $1.039.903 millones provenientes de la licitación privada de las centrales hidroeléctricas del Comahue.

Según el propio Caputo, sin ese ingreso extraordinario el resultado de enero habría sido:

Superávit primario de $2.085.834 millones

Superávit financiero de $65.256 millones

Negociaciones abiertas con el FMI

Mientras el equipo económico celebró los resultados fiscales, la meta fiscal de mediano plazo sigue en discusión con el Fondo Monetario Internacional.

Durante el evento Argentina Week realizado en Nueva York, el Gobierno señaló que la segunda revisión del acuerdo con el FMI podría aprobarse a fines de abril. En esa instancia se definirá la nueva meta fiscal para 2026.

Actualmente, el objetivo vigente establece un equilibrio equivalente al 2,2% del PIB, un nivel que varios economistas consideran difícil de alcanzar debido a la caída de la recaudación y el menor margen para recortar el gasto.

Dos años consecutivos de superávit

El Gobierno también destacó que 2025 cerró con superávit fiscal, tanto en el resultado primario como en el financiero. Según datos oficiales: