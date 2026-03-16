Commodities, energía y bonos: cómo impacta la geopolítica en la economía argentina

El economista, Lionel Fernández, en contacto con Canal E, evaluó el escenario del mercado argentino en una semana marcada por la volatilidad internacional, el comportamiento del riesgo país y las estrategias del Gobierno para conseguir financiamiento en dólares.

Según explicó Lionel Fernández, el contexto global tiene un impacto directo sobre los activos argentinos, especialmente por las tensiones geopolíticas y su efecto en los mercados. “Nosotros tenemos ahí un rostro geopolítico con Irán, Israel, Estados Unidos. Obviamente, eso le pega, por un lado, bien a Argentina, en el tema de los commodities”, señaló.

Las ventajas de Argentina en materia energética

Asimismo, destacó que el país puede verse beneficiado por el aumento de precios en materias primas clave: “Obviamente el agro, la soja, el trigo, el maíz, el petróleo, obviamente, nosotros tenemos la matriz energética favorable”.

Fernández agregó que también hay un impulso en sectores vinculados a la minería. “El tema de minería, también, el tema de todo lo que es el oro, la plata, también están exportando bastante en lo que es Argentina, al exterior”, planteó.

Volatilidad en el riesgo país

Sin embargo, advirtió que la incertidumbre internacional también genera movimientos en los mercados financieros y afecta directamente al riesgo país: “Por eso el riesgo país está bajando, básicamente uno cuando tiene esta incertidumbre, obviamente los bonos cotizan de Nueva York, los globales, donde realmente se mueve el mercado”.

El entrevistado recordó que la relación entre bonos y riesgo país es directa. “Vemos que el riesgo país está muy relacionado con los bonos, obviamente el riesgo país sube porque los bonos bajan”.

Además, destacó que la última colocación tuvo condiciones favorables para el Tesoro: “Salió con una tasa menor que la del mercado secundario, así que eso fue bueno”.