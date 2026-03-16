Ramiro Tosi: “El mercado está esperando que la inflación converja abajo el 2%, sobre todo a partir de mayo o de junio próximo”

El ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, en comunicación con Canal E, analizó la reacción del mercado financiero tras los acontecimientos políticos del fin de semana y evaluó el escenario económico para los próximos meses.

Tosi explicó que los indicadores financieros mostraron estabilidad en la apertura de la jornada. “Si mirás los dólares financieros, de hecho abrieron hoy un poco a la baja, está el MEP cerca de 1.415 pesos, lo mismo que cotiza el dólar en el BNA”, planteó.

A qué se debe la suba de los activos argentinos

También destacó que el clima internacional favorable influyó en el comportamiento de los activos argentinos: “Las acciones argentinas contagiadas del buen clima internacional, porque la apertura en Estados Unidos fue muy para arriba, arriba del 1%, también recuperando, salvo los bancos”.

Uno de los factores clave que sigue de cerca el mercado es la evolución de la inflación. Tosi recordó que el último dato sorprendió al alza, impulsado principalmente por los ajustes en tarifas energéticas. “Recordá que la semana pasada salió el dato de inflación que sorprendió al alza, sobre todo a partir del impulso que dieron en el fin de la segmentación energética, que te llevó ese rubro del IPC casi un 7% de alza”, sostuvo.

La expectativa de inflación por parte del mercado

A pesar de esto, el mercado sigue esperando que la inflación retome una tendencia descendente en los próximos meses: “Si vos mirás las tasas de corto plazo, todavía están en niveles del 2,4 o 2,5%, con lo cual, el mercado está esperando que la inflación converja abajo el 2%, sobre todo a partir de mayo o de junio próximo”.

Sin embargo, el entrevistado explicó que el Gobierno enfrenta una decisión compleja entre acelerar la baja inflacionaria o estimular la actividad económica. “Esa justamente es la gran disyuntiva de que tiene el Gobierno de sí de alguna manera posterga la baja en la tasa de inflación pero ayuda a recuperar el nivel de actividad o viceversa”, expresó.

A su vez, señaló que varios sectores productivos todavía muestran debilidad, a pesar de que algunos rubros específicos mantienen un buen desempeño: “La actividad sigue bastante débil y todavía no se ven factores de impulso”.