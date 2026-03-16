Federico Glustein: “Los bonos CER están con resultados negativos porque la inflación de marzo se estipula que va a superar el 3,1%”

El economista, Federico Glustein, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en que el mercado financiero sigue de cerca el dato de inflación de marzo, que según distintos analistas podría ubicarse por encima del registro de febrero.

“Los bonos CER están con resultados negativos, pero siendo de una manera transitoria, porque la inflación de marzo se estipula que va a superar el 3,1%, al menos los datos que venimos viendo de algunos rubros indican que son bastante superiores en relación a lo que fue el mes de febrero”, explicó Federico Glustein.

Fuerte suba de alimentos y bebidas en lo que va de marzo

Asimismo, detalló que algunos sectores ya muestran incrementos significativos incluso antes de cerrar el mes: “Un ejemplo que tengo acá, alimentos y bebidas, las dos primeras semanas me da 2,6% en marzo, faltan dos semanas de marzo y ya tenemos un acumulado de 2,6%”.

Según Glustein, este comportamiento de los precios responde a varios factores combinados, entre ellos aumentos estacionales y el impacto de costos energéticos. “Tenemos un efecto cascada de lo que es el aumento de combustibles derivado del conflicto armado, 6%, incremento en servicios, en educación”, planteó.

Estabilidad en el dólar

En este contexto inflacionario, analizó qué alternativas de inversión podrían resultar más atractivas para los próximos meses: “La oferta de divisa cambiaria va a aumentar, el dólar va a mantenerse más o menos en estos valores, no va a superar los 1.450 pesos”.

El entrevistado explicó que el ingreso de divisas del sector exportador y energético podría sostener esa estabilidad. “Estamos viendo liquidaciones del sector agroexportador que vienen a buen ritmo, a eso hay que sumarle también la continuidad de exportaciones derivadas del petróleo, del gas”, sostuvo.