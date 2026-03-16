Complicaciones en la actividad industrial PyME: “La actividad se contrae y es una situación bastante alarmante”

El CEO de Capital Consulting, Damián Quirós, dialogó con Canal E e hizo hincapié en que la situación de las pequeñas y medianas empresas en Argentina atraviesa un momento crítico.

Quirós aseguró que el deterioro no es reciente, sino el resultado de problemas acumulados durante años. “La actividad en realidad industrial viene con una contracción bastante importante ya desde el año pasado, que se viene acentuando cada vez más, a medida que van pasando los días, van pasando los meses, vemos que la actividad se contrae y ya es una situación bastante alarmante”, afirmó.

Situación crítica para las microPyME

Asimismo, destacó que, aunque la crisis alcanza a empresas de todos los tamaños, el impacto es mucho mayor en las PyMEs: “La pequeña y mediana industria, la empresa de familia, la micropyme, como se la suele conocer a veces, está pasando por una situación mucho peor porque, claro, no tiene la espalda que quizás tiene una empresa de mayor envergadura”.

En ese contexto, Quirós señaló que la economía argentina arrastra distorsiones que durante años fueron absorbidas por las empresas mediante mecanismos financieros o trasladando costos a precios. “Hoy eso ya no va más. Eso no va más. La realidad económica actual de la Argentina no te permite traspasar esos costos de ineficiencia al precio”, sostuvo.

Presión fiscal sobre las empresas

A su vez, detalló que el sistema impositivo argentino tiene una gran cantidad de tributos que afectan directamente a la actividad productiva: “En la Argentina tenemos hoy más de 155 tributos que impactan sobre las industrias”. Y agregó: “Tenés 84 a nivel municipal, 48 a nivel nacional, 23 a nivel provincial y solamente 6 concentran el 83% de recaudación”.

El entrevistado también cuestionó la presión fiscal comparada con otros países de la región. “Pagamos un 21%. ¿Y por qué pagamos el 21%? ¿Cuál es el motivo por el cual hoy tenemos que pagar el 21%? ¿Por qué no podemos como Chile, Paraguay, Bolivia, que pagan el 10%?”, planteó.

Luego, manifestó que la economía argentina atraviesa una transformación que obliga a modificar las estrategias empresariales: “Ese círculo vicioso que teníamos los argentinos del corto plazo, ya es otro. Esa es la realidad”.