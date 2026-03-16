El dólar blue cerró en alza este lunes 16 de marzo y el Banco Central volvió a comprar dólares

Las reservas internacionales del Banco Central bajaron en 871 millones de dólares. De esta manera, cerraron la jornada con un total de 44.788 millones de dólares.

El dólar blue cerró en alza este lunes 16 de marzo. La divisa paralela subió $10 respecto al cierre de la jornada anterior.

Dólar blue

Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1425 y se compró a $1405. De esta manera, el billete informal registró una suba del 0,71% frente al cierre previo.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP operó a $1419,78. Con respecto al cierre de ayer, el tipo de cambio financiero acumuló una baja del 0,30%.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que el dólar Contado con Liquidación (CCL) se comercializó a $1469,98. De esta manera, el dólar financiero mantuvo una brecha del 3,89% con el dólar oficial.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar cripto se intercambió a $1446,21 en promedio. Con respecto al cierre anterior, acumuló una baja del 0,09%.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

La unificación de los tipos de cambio cotizó a $1839,50. En la jornada, el dólar tarjeta mostró una baja del 0,35%.

Dólar Oficial

El dólar oficial minorista quedó en $1415 según el promedio de los principales bancos. En tanto, el dólar mayorista se ubicó en $1398 por unidad, de acuerdo con Rava Bursátil.

Balance del Banco Central

El Banco Central compró 50 millones de dólares en el mercado cambiario.

En tanto, las reservas internacionales bajaron 871 millones de dólares y cerraron en 44.788 millones de dólares.