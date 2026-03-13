El dólar blue cerró en baja este viernes 13 de marzo y el Banco Central volvió a comprar dólares

El dólar blue cerró en baja este viernes 13 de marzo. La divisa paralela cayó respecto al cierre de la jornada anterior y se ubicó en $1415 para la venta y $1395 para la compra.

De esta manera, el tipo de cambio informal registró una baja del 0,35% frente al cierre previo. En paralelo, el Banco Central volvió a intervenir en el mercado cambiario con compras de divisas.

Dólar blue

La divisa paralela finalizó la rueda con un valor de $1415 para la venta y $1395 para la compra. De esta manera, el tipo de cambio informal registró una caída del 0,35% frente al cierre del jueves.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP con el bono GD30 se vendió a $1419,44. De esta manera, el tipo de cambio financiero registró una suba del 0,30% respecto a la jornada anterior.

Dólar Contado con Liquidación

En tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1467,97. Este tipo de cambio financiero acumuló una suba del 0,70% en la rueda.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mercado de criptomonedas el dólar se intercambió en torno a $1440,04, con una suba del 0,02% frente al cierre previo.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

El dólar tarjeta, que surge de aplicar impuestos al tipo de cambio oficial, cotizó a $1846, con una suba del 0,35% respecto a la jornada anterior.

Dólar Oficial

El dólar minorista se ubicó en torno a $1420 según el promedio de las entidades financieras. En tanto, el dólar mayorista, referencia del mercado, se posicionó en $1402 por unidad.

Balance del Banco Central

El Banco Central compró 45 millones de dólares en el mercado cambiario.

En tanto, las reservas internacionales bajaron 109 millones de dólares y cerraron en 45.659 millones de dólares.