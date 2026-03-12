El dólar blue cerró en alza este jueves 12 de marzo y el Banco Central compró dólares

El dólar blue cerró en alza este jueves 12 de marzo y el Banco Central volvió a comprar divisas en el mercado cambiario. La divisa paralela avanzó frente al cierre anterior, mientras que el tipo de cambio oficial se mantuvo en la misma zona.

Las reservas internacionales bajaron en 3 millones de dólares. De esta manera, el organismo cerró la jornada con un total de 45.768 millones de dólares.

Dólar Blue

El dólar blue cerró en alza este jueves 12 de marzo. La divisa paralela se vendió a $1.420 y se compró a $1.400. Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora subió un 0,35% respecto de la jornada previa.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotizó a $1.415,60. De esta manera, el tipo de cambio financiero mostró una suba del 0,10% frente al cierre anterior.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que el dólar Contado con Liquidación (CCL) se comercializó a $1.457,69, con una suba del 0,10% en la jornada.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar cripto se intercambió a $1.440,36 en promedio, con una suba del 0,38%.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

La unificación de los tipos de cambio cotizó a $1.839,50 en la jornada.

Dólar Oficial

El dólar oficial minorista quedó en $1.415 según el promedio de los principales bancos, mientras que el dólar mayorista se ubicó en $1.402 por unidad.

Balance del Banco Central

El Banco Central compró 47 millones de dólares en el mercado cambiario.

En tanto, las reservas internacionales bajaron 3 millones de dólares y cerraron en 45.768 millones de dólares.