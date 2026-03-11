El dólar blue cerró en baja este miércoles 11 de marzo y el Banco Central sigue comprando dólares

El dólar blue cerró en baja este miércoles 11 de marzo. La divisa paralela retrocedió respecto de la jornada anterior y se mantuvo por debajo del dólar oficial en el mercado cambiario.

Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1.415 y se compró a $1.395.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP operó en $1.419,38. De esta manera, el dólar financiero se mantuvo prácticamente en línea con el dólar oficial.

Dólar Contado con Liquidación

En tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.466,53, con una leve suba en la jornada.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mercado de las criptomonedas el dólar cripto se intercambió a $1.438,88 en promedio.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

En lo que respecta al dólar tarjeta, utilizado para consumos en el exterior, la cotización se ubicó en $1.839,50.

Dólar Oficial

El dólar oficial minorista se ubicó en $1.415 en la punta vendedora y en $1.365 para la compra, según el promedio de los principales bancos.

Por su parte, el dólar mayorista cerró en torno a los $1.395,50 por unidad.

Balance del Banco Central

El Banco Central compró 86 millones de dólares en el mercado cambiario.

En tanto, las reservas internacionales bajaron 272 millones de dólares y cerraron en 45.771 millones de dólares.