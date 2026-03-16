Orlando Ferreres: “El Gobierno se enfrenta a un cuatrilema, las reservas, el tipo de cambio, la tasa de interés y el salario real”

El economista, Orlando Ferreres, habló con Canal E y analizó el complejo escenario económico argentino y aseguró que el Gobierno enfrenta múltiples tensiones simultáneas que impactan en los mercados, la inflación y la actividad.

Ferreres sostuvo que el Gobierno enfrenta un dilema múltiple que condiciona la política económica. “El Gobierno se enfrenta a un cuatrilema, cuatro problemas. Aumentar las reservas y mantener el tipo de cambio real alto, cosa que no ocurre. Tercero, bajar la tasa de interés para evitar la morosidad y reanimar la inversión. Y cuarto, mejorar el salario real”, explicó.

Día complicado para el Gobierno

En ese contexto, advirtió que la jornada financiera podría verse afectada por la incertidumbre económica y política: “Evidentemente que en el día de hoy nos vamos a enfrentar a esos cuatro dilemas que tiene el Gobierno y creemos que el día va a ser un poco difícil para las autoridades”.

Uno de los principales focos de preocupación es la inflación y Ferreres señaló que los aumentos en combustibles y alimentos presionarán sobre el índice de precios. “Evidentemente nosotros calculamos que puede empezar con un 3 adelante, es una realidad”, indicó sobre el dato de inflación esperado para los próximos meses.

Dónde se concentra la suba de precios

Asimismo, agregó que los incrementos recientes en distintos rubros explican esa dinámica: “Si no fuera por la nafta y otros productos que han aumentado, como también los productos alimenticios, quizás se hubiera dado algo menos”.

Además, el entrevistado remarcó que existe una brecha entre la evolución de los precios y los ajustes salariales. “Y eso no coincide con los aumentos del 1,7% o algo así que se sacaron para los gremios, que son muy bajos en relación a la inflación real y efectiva que tenemos todos los meses”, sostuvo.

También puso el foco en la acumulación de reservas del Banco Central, un factor clave para la estabilidad financiera del país. Según explicó, las compras diarias de divisas no se traducen en un aumento significativo de las reservas netas: “Las reservas reales del Banco Central no aumentaron más que 300 millones desde el principio del año”, señaló.