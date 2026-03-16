Acciones argentinas caen, bonos en dólares suben y el riesgo país vuelve a superar los 600 puntos

El S&P Merval registra una nueva caída, mientras que los bonos soberanos en dólares muestran movimientos positivos este lunes, en una jornada marcada por la guerra en Medio Oriente, con ataques sobre Dubái, y con un petróleo que llegó a superar los 105 dólares para el barril de Brent.

El mercado local está atento a la participación del presidente Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

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En cuanto a los ADRs o acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York, en su gran mayoría muestran caídas, lideradas por Banco Macro con 5%, Galicia con 4,6% y Loma Negra 3,2%. Mercadolibre lidera el alza accionaria con 3,4%.

En Wall Street, los bonos argentinos en dólares muestran subas generalizadas lideradas por el AL29D (0,5%) y el GD30D (0,3%). En ese contexto, el riesgo país sube 2,9% y se ubica en 601 puntos básicos. Así, el indicador sube 40 puntos frente al cierre del jueves, cuando había terminado en 561 unidades.

Mientras tanto, los principales índices de Wall Street suben y apuntan a una rueda de rebotes. El S&P 500 aumenta 1,16%; el Nasdaq, 1,25%; y el Dow Jones, 1,03%.

Por otra parte, el petróleo baja en el inicio de la semana. La variedad europea Brent cae 1,6% hasta los US$ 101,47 por barril. Ya el viernes había vuelto a cerrar por encima de los u$s100. En cambio, el crudo estadounidense WTI cede 3,57% a US$ 93,31. Durante la madrugada del lunes llegó a superar los US$ 100 por un breve lapso, pero luego recortó el avance.

Desempeño del mercado local y cotización del tipo de cambio este 16 de marzo

En la plaza local, el S&P Merval cae 1% en el día y llega a los 2.616.240,49 puntos básicos. Por su parte, Ternium Argentina (2%), Aluar (1,1%) y Transener (0,9%) lideran el alza accionaria. Las mayores caídas se dan en Cresud (2,1%), YPF (2,1%) y Edenor (1,8%).

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Este lunes 16 de marzo, el dólar oficial cotiza a $1.365 para la compra y a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cotiza a $1.394. El dólar Blue cerró a $1405 para la compra y a $1.425 para la venta.

Javier Milei habla ante la Bolsa de Comercio de Córdoba

El presidente Javier Milei se trasladó a Córdoba para participar en un evento en la Bolsa de Comercio provincial, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras la polémica por el viaje a Nueva York con su esposa en la comitiva oficial.

El mandatario regresó al país el domingo por la mañana luego de su visita a la capital española para participar del Madrid Economic Forum 2026 y mantener reuniones con dirigentes políticos y referentes de la derecha internacional.

El evento contará con la palabra de Manuel Tagle, presidente de la institución, y del economista Guido Sandleris, titular de la Fundación Ecosur y expresidente del Banco Central.

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