Bitcoin, Ethereum y BNB: a cuánto cotizan las criptomonedas hoy, 13 de marzo de 2026

La jornada financiera en Argentina se mantiene con movimientos dispares en el ecosistema digital. Los inversores locales monitorean de cerca los precios en pesos ante la estabilidad del dólar cripto.

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A cuanto cotiza Bitcoin hoy

Precio en dólares: US$ 72.559,00 Precio en pesos: $106.661.730,00

Bitcoin es la primera moneda digital descentralizada, lanzada en 2009 por Satoshi Nakamoto. Funciona mediante tecnología blockchain, permitiendo transacciones seguras sin intermediarios bancarios, siendo hoy el mayor activo de reserva digital.

A cuanto cotiza Ethereum hoy

Precio en dólares: US$ 2.131,70 Precio en pesos: $3.133.599,00

Ethereum es una plataforma global descentralizada para aplicaciones que nadie puede controlar. Su moneda nativa, Ether (ETH), se utiliza para pagar transacciones y permite la ejecución de contratos inteligentes y finanzas descentralizadas.

A cuanto cotiza Binance Coin hoy

Precio en dólares: US$ 592,40 Precio en pesos: $870.828,00

Binance Coin (BNB) es el token nativo del ecosistema Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo. Se utiliza para obtener descuentos en comisiones, participar en ventas de tokens y potenciar la red escalable Binance Smart Chain.

FN