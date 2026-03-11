"Tenemos más de 20.000 inscriptos": en la previa de "QR!" advirtieron por la Ley de Glaciares y piden extender las auditorías públicas

En el programa "QR!", que se emite por Canal E, se abrió un fuerte debate sobre la Ley de Glaciares y el proceso de audiencias públicas convocado por el Congreso. El abogado ambientalista Enrique Viale aseguró que ya hay más de 20.000 personas anotadas para participar y destacó que se trata de un hecho inédito para un proceso legislativo de este tipo.

La audiencia pública fue convocada por el Congreso para discutir cambios en la legislación vinculada a los glaciares. Según explicó el abogado, el reglamento establece que cada inscripto tendrá cinco minutos para exponer, en modalidad presencial o virtual. “Cada uno de los inscriptos tiene derecho a hablar. Si no se respeta eso, sería un fraude legislativo”, advirtió.

El alto número de participantes podría obligar a extender el proceso durante varios meses. Según los cálculos planteados durante el debate, si se mantuviera el esquema de cinco minutos por expositor y unas 200 intervenciones por jornada, el proceso podría extenderse hasta seis meses.

Para Viale, la discusión sobre el agua y los glaciares tiene un fuerte peso social en distintas provincias. “Estamos modificando la ley de los cursos de agua. Si hay miles de personas que quieren participar, es obligación del Congreso escucharlas”, sostuvo.

El abogado también alertó sobre posibles irregularidades en la organización de las audiencias y advirtió que, si no se garantiza la participación de todos los inscriptos, podría abrirse una instancia judicial.

El debate ambiental y el rol de la ciudadanía

Durante la charla también se mencionó que la convocatoria refleja un creciente interés social por los temas ambientales, a pesar de lo que Viale definió como un “silenciamiento mediático” alrededor del tema. “Esto demuestra que la cuestión ambiental le interesa a la gente. Hay ganas de participar en los procesos legislativos”, señaló.

En ese sentido, el abogado convocó a quienes quieran intervenir en el debate a que se inscriban antes del cierre del registro. “El límite es el 20 de marzo. Es muy fácil: entran al sitio de Diputados y en 30 segundos se anotan”, explicó.

La discusión sobre la Ley de Glaciares volvió a ocupar un lugar central en la agenda política y ambiental del país, en medio de tensiones entre organizaciones ambientalistas, sectores productivos y representantes políticos. Mientras tanto, la masiva inscripción para participar en las audiencias públicas anticipa que el debate **seguirá abierto en el Congreso y en la sociedad** durante los próximos meses.

