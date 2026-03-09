Agenda del Congreso: la Ley de Glaciares asoma como el primer gran debate de las sesiones ordinarias

El Congreso comienza a delinear su agenda legislativa en el inicio del período de sesiones ordinarias, aunque todavía no hay definiciones concretas sobre los proyectos que el Gobierno prometió impulsar. En este contexto, la periodista parlamentaria Mariana Mei, en diálogo con Canal E, señaló que aún no ingresaron formalmente muchas de las reformas anunciadas por el Ejecutivo.

“Realmente no hay nada oficial de las reformas que mencionó el primero de marzo, que habló de un paquete de 90 reformas, pero por el momento no hay ninguna formal”, explicó.

Según detalló, se mencionaron iniciativas en distintas áreas, desde educación y defensa hasta seguridad y reformas tributarias. Sin embargo, ninguna fue presentada todavía en el Congreso para su tratamiento. “Se habló de reformas en educación, en defensa, en seguridad, reforma tributaria, muchísimas cuestiones”, agregó.

La Ley de Glaciares, el primer proyecto en agenda

De acuerdo con Mei, el primer tema que avanzaría en el Parlamento sería la Ley de Glaciares, que ya cuenta con media sanción del Senado y podría comenzar a debatirse en las próximas semanas. “La ley de las Sierras vendría a ser lo primero que se trate en estas sesiones ordinarias”, afirmó la periodista.

En ese sentido, indicó que el oficialismo aceptó realizar audiencias públicas para ampliar el debate e incluir la participación de organizaciones y ciudadanos. “Está confirmado que va a haber audiencia pública para que participe la ciudadanía y las organizaciones, y esto va a ser el día 25 y 26 de marzo”, detalló.

Si el proceso legislativo avanza según lo previsto, el proyecto podría llegar al recinto de la Cámara de Diputados hacia mediados de abril, una vez que se firmen los dictámenes correspondientes en comisión.

El rol de la oposición y los gobernadores

Más allá de este debate puntual, Mei consideró que marzo será un mes clave para que la oposición intente recuperar protagonismo dentro del Congreso, luego de un período en el que el oficialismo marcó el ritmo legislativo. “La oposición va a tener que ser quien empieza a marcar un poco los temas que se empiezan a tratar”, sostuvo.

La periodista también señaló que el Congreso atraviesa un proceso de reorganización interna tras la nueva conformación parlamentaria que surgió después de diciembre.

Otro punto relevante que podría ingresar en la agenda legislativa es el de los nombramientos en el Poder Judicial, debido a la gran cantidad de cargos vacantes. “Sabemos que hay muchos cargos en la justicia que no están cubiertos, así que eso también va a ser un tema que seguramente va a pasar por el Congreso”, explicó.

Además, Mei destacó el rol de los gobernadores en la dinámica legislativa, especialmente en la Cámara de Diputados, donde su influencia suele ser determinante para aprobar proyectos clave. “Los gobernadores son grandes protagonistas siempre, sobre todo en la Cámara de Diputados” remarcó.

En ese marco, la decisión de abrir audiencias públicas para la Ley de Glaciares también buscaría evitar futuros conflictos judiciales si la iniciativa se aprueba. “Con la audiencia pública pretenden llegar a diferentes acuerdos para que después no haya tantos juicios que enfrentar”, concluyó.

