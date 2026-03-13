El Argentina Week generó inversiones por US$ 16.150 millones según el Gobierno

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó que se anunciaron inversiones empresariales en nuestro país por US$ 16.150 millones en el marco del Argentina Week, el evento que se realizó en Nueva York entre el 9 y el 12 de marzo.

El encuentro, organizado por la Embajada Argentina en los Estados Unidos, el JPMorgan y el Bank of America, reunió a más de 300 empresarios, banqueros e inversionistas quienes mantuvieron reuniones con funcionarios nacionales y gobernadores.

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Inversiones anunciadas

- Mercado Libre invertirá US$ 3.400 millones para expandir su operación logística en el país, lo que implica la creación de 1.900 empleos directos.

“Tenemos la convicción de seguir apostando por Argentina. Vamos a ampliar nuestra infraestructura logística para llegar más rápido y mejor a cada punto del país y, al mismo tiempo, profundizar la digitalización financiera para promover mayor inclusión y acompañar el crecimiento de millones de personas y PyMEs”, señaló recientemente Juan Martín de la Serna, Presidente de Mercado Libre Argentina.

-Transportadora de Gas del Sur, anunció una inversión de US$ 3.000 millones en Vaca Muerta para industrializar líquidos de gas natural. Según el Jefe de Gabinete, “se trata de la inversión más grande de los últimos 25 años para un desarrollo de estas características. A partir de la obra se van a crear 4.000 puestos de trabajo directos, 15.000 empleos indirectos y se van a generar exportaciones por US$ 1.200 millones anuales”.

- Pampa Energía solicitó adherirse al RIGI con una inversión de más de US$ 4.500 millones de dólares para la exploración y producción de petróleo no convencional. "Gracias a este desembolso, se podrán realizar 100 pozos adicionales, acelerando y eficientizando la producción”, indicó Adorni.

- First Quantum Minerals anunció inversiones por US$ 5.250 millones de dólares en el proyecto de cobre Taca-Taca en Salta. Durante su construcción se proyectan 4.000 nuevos puestos de trabajo y en la etapa operativa se incorporarán 2.000 empleos directos.

El cierre de Manuel Adorni en el "Argentina Week"

El jefe de Gabinete Manuel Adorni cerró el evento Argentina Week en Nueva York con un mensaje dirigido a empresarios e inversores internacionales.

Durante su intervención, el funcionario sostuvo que hubo intentos de deslegitimar la gira del Gobierno. “Intentaron empañar este evento con mentiras, fake news e imágenes trucadas con inteligencia artificial, pero no nos van a correr de nuestro objetivo”, afirmó.

Adorni aseguró que la Argentina atraviesa un proceso de transformación económica y que las reformas impulsadas por el Gobierno abren nuevas oportunidades para el sector privado.

“La Argentina es tierra fértil para invertir. Las oportunidades están sobre la mesa y las reformas están en marcha”, afirmó frente a empresarios y ejecutivos.

El funcionario mencionó especialmente sectores con potencial de crecimiento como energía, minería, agroindustria, servicios financieros, tecnología e industria del conocimiento. Según explicó, esos rubros podrían experimentar una fuerte expansión en los próximos años si se consolidan los cambios estructurales impulsados por el Gobierno.

El cierre del encuentro, que reunió a empresarios, ejecutivos y representantes del sector financiero, estuvo centrado en la búsqueda de inversiones para la Argentina y en la defensa de las reformas económicas impulsadas por la administración de Javier Milei.

FN