El presidente del JP Morgan para el Cono Sur sostuvo que la Argentina Week se realizará todos los años

El presidente de JP Morgan para el Cono Sur sostuvo que Argentina Week realizará todos los años y valoró el impacto que tuvo el evento organizado en Nueva York para promover inversiones en el país. Según explicó Facundo Gómez Minujín, durante la iniciativa se discutieron inversiones que "se van a concretar". En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190). agregó: “Si Argentina se estabiliza, va a haber muchas inversiones en la economía real en los próximos 12 meses”.

Facundo Gómez Minujín es un abogado graduado de la Universidad de Buenos Aires, completó su maestría en Derecho en la Universidad de Illinois, en Estados Unidos. Es ejecutivo financiero. Actualmente se desempeña como CEO de JP Morgan para Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay. Además, ejerce como presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina. Es prosecretario de la Asociación de Bancos de la Argentina y ha sido presidente de la Fundación Arteba. Es uno de los organizadores de la Argentina Week, evento realizado esta semana en New York, destinado a promover inversiones en el país y a atraer al sector privado internacional.

Es un privilegio estar en Nueva York en este momento en el que la guerra en el Golfo acapara la atención mundial. ¿Cómo lo están viviendo allí? ¿Cuál es su percepción y, al mismo tiempo, su propia idea de cuánto puede afectar a la economía mundial? Obviamente, esto en contexto de la Argentina Week y las posibilidades que puede tener la Argentina como lugar aislado y de paz en el mundo, y además productor de petróleo y gas, que hoy está siendo tan demandada.

He hablado con varios especialistas en el tema de Irán, y creo que la sensación que hay acá es que el conflicto va a perdurar mucho más de lo que se creía al comienzo. El régimen de Irán no es la situación de Venezuela. Es un régimen que está muy organizado. No depende necesariamente de una persona, y esto es muy importante. No depende, en este caso, justamente, del hijo de (Alí) Jameneí, sino que hay toda una estructura organizacional dentro de lo que es el régimen. Entonces, esto implica que tienen mucha estructura dentro del país y hay una buena parte del país que los está apoyando, con lo cual no es algo que va a terminar rápido, como se creía originalmente.

Por otra parte, todo el bombardeo que está haciendo Estados Unidos es en lugares donde no necesariamente son siempre efectivos, porque la gente se ha ido diseminando y los targets han ido sofisticando su forma de ocultarse. Esto no siempre es eficiente desde el punto de vista de la cantidad de bombarderos que dicen que son como 6.000 ya los que se han tirado sobre Irán. Así que se espera un conflicto mucho más largo de lo pensado cuando se inició.

El conflicto va a tener impacto en la economía, sobre todo por el tema del precio del petróleo y la inflación en Estados Unidos. Ahora, ¿cómo nos afecta a nosotros, a los argentinos? Yo creo que, en el corto plazo, puede también haber un impacto en la inflación. El Gobierno argentino está muy enfocado en reducir la inflación, en bajarla a niveles del 2% por mes, pero esto va a tener un impacto desde el punto de vista del aumento de las naftas.

Por el otro lado, la situación geopolítica de Argentina es fantástica. Es un país que no tiene problemas de ningún tipo: raciales, religiosos, no hay guerras, no hay problemas de frontera. Y encima producimos commodities, y encima producimos petróleo. Pasamos de ser un país que era importador de petróleo a un país exportador de petróleo, con grandes expectativas para adelante. Así que yo creo que, en el mediano plazo, esto no le va a alterar a la Argentina, sino que en todo caso la puede beneficiar. Y también en el corto plazo, si bien va a impactar en la inflación, también mejorar desde el punto de vista de la balanza, porque va a haber más ingresos por exportación de petróleo.

La gente en la calle acá en New York no habla mucho del tema. Es un país muy grande, Estados Unidos. La gente común no está siguiendo el tema de Irán como lo seguimos nosotros, que tal vez tenemos una visión un poco más holística del mundo.

Aunque tenga algunos costos de corto plazo en materia inflacionaria, ¿finalmente para la Argentina es una reconfirmación de que se trata de una posición geopolítica que ubica a la Argentina en un lugar inmejorable, y que a mediano y largo plazo termina siendo positivo?

Sí. Cuando empezamos a organizar Argentina Week un año atrás, algunas personas me decían: “Uy, mirá qué bacana, justo con el tema de Irán esto va a distraer la atención”. La realidad es que no pasó, primero por todo lo que te acabo de decir y, segundo, porque el foco estaba muy puesto en inversiones en la Argentina puntualmente, y no alteró nada. La realidad es que la agenda y las conversaciones durante estos tres días fueron mucho más vinculadas a la Argentina que a lo que pasaba en el resto del mundo.

Hacenos un balance de la Argentina Week, que acaba de finalizar. ¿Cuáles eran las expectativas que tenía y qué fue lo que pasó?

Las expectativas eran mucho más chicas. Cuando nosotros empezamos esto pensábamos en algo parecido a lo que hacen algunos países, sobre todo Brasil, que tiene lo que se llama el Brazil Week acá en New York, que es bastante exitoso y tiene décadas de funcionamiento. Como grupo organizador, creemos que hay que tratar de fomentar un poco más y mostrar lo que está pasando en la Argentina y ayudar también al país a dar vuelta la página y que haya inversiones reales, no financieras, sino inversiones en la economía real.

Y como Argentina tiene todos estos beneficios que hablamos hoy, como el gas, el sector de minería, el sector de economía del conocimiento y la tecnología, hay un momento interesante para invertir en la Argentina y el Gobierno está tratando de estabilizar la macro. Entonces decidimos armar algo. Esto fue hace un año atrás. Después pasaron muchas cosas en el medio, pero concretamente creo que fue una movida muy interesante.

Pensábamos hacer esto para 200 personas y hubo más de 500 personas. Mucha gente que no pudo entrar porque no teníamos espacio físico. No lo hicimos en un centro de convenciones: lo hicimos en el mismo edificio donde trabaja todo el mundo. Entonces ingresar a la mañana 500 personas a una sala de reuniones no es sencillo. Cuando se hacen estos grandes eventos hay disrupciones y tratamos de que no afectara a la persona que va a trabajar, que no tiene nada que ver con la Argentina.

En líneas generales, fue muy positivo. Se van a concretar varias inversiones. Hubo ayer a la noche una premiación a los que habían presentado los proyectos RIGI. Si Argentina se estabiliza, van a haber muchas inversiones en la economía real en los próximos 12 meses.

¿Se hará una Argentina Week todos los años?

Creo que sí. Y yo creo que lo que va a pasar es que muchos otros que no pudieron participar de este van a empezar a organizar lo suyo, lo cual para nosotros está muy bien, porque acá no hay una cuestión de ser los líderes. El liderazgo es tratar de lograr que haya inversiones en la Argentina. Y si otros bancos u otras entidades, en Europa por ejemplo, que no han participado de este, quieren organizar su evento en Londres o en Madrid o donde fuere, bienvenido sea.

Acá el único objetivo es fomentar y promover inversiones en la Argentina. Así que si hay otros que lo quieren hacer, e inclusive el año que viene se quieren sumar otras entidades más, mejor aún. No hay una limitación. Es ponerse a trabajar un poco para ver el vaso medio lleno de lo que está pasando en la Argentina y tratar de ayudar a que el país salga adelante.

En tu carácter de JP Morgan, ¿cuáles son las proyecciones que tienen para la Argentina este año?

Estamos viendo una inflación alrededor del 26% o 27%. Esto fue antes de lo de Irán, pero más o menos ese es el número. También vemos un crecimiento de la economía del 3,5% para este año. Obviamente hay algunos sectores que son los drivers, los que más empujan la economía hacia adelante. El dólar que se va quedando retrasado respecto del peso, al menos durante este año. Esa es un poco la situación.

Yo creo que el Gobierno va a tener que hacer el fine tuning. Ellos obviamente están muy enfocados en bajar la inflación hasta un punto determinado, pero no para afectar tanto el crecimiento de la economía. Ese es el fine tuning que el Gobierno, y no yo, tendrá que hacer y decidir cuál es el mejor momento para ir ajustando un poco más la política monetaria, para que no haya tanta inflación, pero al mismo tiempo que no impacte tanto en el crecimiento.

