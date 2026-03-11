Luis Caputo en Nueva York: "Tenemos el apoyo social para seguir adelante con las reformas"

El ministro de Economía, Luis Caputo se refirió al rumbo económico del gobierno de Javier Milei en la apertura de la segunda jornada del "Argentina Week 2026", en el Bank of America de Nueva York. En su disertación abordó dos cuestiones: por qué esta vez es diferente en Argentina y cuál es el riesgo mayor.

Con respecto a la primera cuestión, señaló que esta vez “Argentina tiene estabilidad macroeconómica basada en la voluntad política por la decisión de nuestro presidente".

“Cuando disfrutamos momentos en nuestra historia en los que parecía que teníamos estabilidad macroeconómica, los cimientos de esa estabilidad no estaban basados en voluntad política, sino como consecuencia de crisis de mercados. El mercado había previamente hecho los ajustes que no se atrevieron a hacer los políticos en los últimos 100 años”.

Según Caputo, “después de dos años de lidiar con la que iba a ser la peor crisis económica de la Argentina, pudimos evitar esa crisis cumpliendo con la ley, sin romper contratos, sin hiperinflación, ni default. Por el contrario, pudimos lograr esa estabilidad respetando la ley, pagando nuestra deuda siendo guiados, como dijo el presidente, por estándares morales”.

El apoyo de la sociedad

Con respecto al apoyo en las elecciones legislativas, resaltó que “ahora hay prueba de que la mayoría de la población ha decidido apoyar estas reformas. Por un lado hay voluntad política y por el otro lado tenemos el apoyo social para seguir adelante”.

Caputo también destacó la posición de los gobernadores que acompañaron el evento en Nueva York, quienes expresaron “que no hay vuelta atrás”.

Para el ministro, “lo que debemos evitar en Argentina es la gran volatilidad política que hemos enfrentado por tanto tiempo. No pretendemos convencer a todos de que deben pensar a la manera libertaria. Seguro que hay muchos políticos que piensan diferente, pero lo importante es que todos estamos en el mismo camino”.

Y añadió, “Alguien puede ir un poco más a la izquierda, otros más de centro o a la derecha, pero todos tenemos que estar de acuerdo en que la ruta es ésta y que la mayoría de nuestra población es la que quiere tomar. Por otro lado, debemos evitar a los que quieren ir en la dirección opuesta”.

En cuanto al riesgo, “creo que tenemos que pensarlo de una manera no tradicional. Creo que el riesgo más importante para todos los que siguen escépticos sobre Argentina es que pierdan la oportunidad de invertir en el país que tendrá el mejor desempeño en los próximos 30 años”.

