Pablo Giusto: “Nuestro país todavía no es un refugio seguro, sigue siendo volátil e inestable”

El analista político, Patricio Giusto, en diálogo con Canal E, evaluó las tensiones entre el Gobierno y el empresariado luego de Argentina Week y alertó por las consecuencias que el enfrentamiento puede tener en el clima de inversiones.

La participación del presidente en Argentina Week dejó un fuerte debate político y económico. Para Giusto, los ataques del mandatario contra parte del empresariado forman parte de una estrategia discursiva que busca instalar nuevos adversarios en el escenario político.

Según explicó, el oficialismo viene reconfigurando sus rivales para sostener la confrontación pública.“Es parte de una construcción de un nuevo enemigo ideal que está haciendo el presidente”, afirmó. Y agregó que, tras apuntar contra el kirchnerismo, ahora el foco parece desplazarse hacia algunos actores del sector privado.

En ese sentido, Giusto remarcó que la confrontación genera una contradicción con la lógica ideológica del propio Gobierno. “Se supone que los empresarios son aliados naturales del modelo liberal de Milei, pero hay un par de figuras con las que él ha empezado a confrontar”, explicó.

Un conflicto que genera señales contradictorias

Para el analista, el escenario resulta particularmente complejo porque el enfrentamiento ocurre en un contexto donde el Gobierno busca atraer inversiones externas. En su visión, el tono del discurso presidencial podría generar dudas en el exterior.

Giusto planteó que el mensaje hacia potenciales inversores puede ser problemático.“Si el presidente insulta así al principal empresario de su país, ¿qué le espera a un inversor extranjero que llegue mañana?”, se preguntó.

Además, señaló que la disputa no parece ser únicamente retórica, ya que también hubo gestos del otro lado del conflicto. Como ejemplo mencionó los movimientos de empresarios argentinos en el plano regional. “Del otro lado también están jugando. Vimos a Paolo Rocca reunido con Lula mostrando que tiene vínculos con los principales presidentes de la región”, sostuvo.

En ese marco, Giusto cree que el choque podría profundizarse en los próximos meses. “Por lo general el presidente redobla la apuesta o abandona un tema, pero no vuelve hacia atrás”, afirmó, sugiriendo que la confrontación podría escalar.

Impacto económico más que político

A pesar de la tensión, Giusto consideró que las consecuencias más importantes no serían políticas sino económicas. Según su análisis, el mapa político ya está bastante definido tras la victoria electoral del oficialismo. “Lo político ya está bastante claro: sabemos quién está de cada lado y el Gobierno tiene aire hasta la próxima elección”, explicó.

Sin embargo, el interrogante central pasa por cómo reacciona el sector privado frente a este escenario. “El problema es cómo recibe el empresariado ver que el presidente se puede enfrentar así con los empresarios más poderosos del país”, advirtió.

En paralelo, el analista también se refirió al balance de Argentina Week. Destacó que el evento tuvo una convocatoria significativa y mostró interés internacional por el país. “El evento fue un éxito en términos de convocatoria, hubo muchos empresarios en lista de espera y gobernadores presentes”, señaló.

No obstante, pidió cautela al interpretar ese interés, especialmente por el contexto internacional. Argentina —dijo— aún no es vista como un destino completamente seguro para las inversiones. “Argentina todavía no es un refugio seguro: sigue siendo un país volátil e inestable”, concluyó.