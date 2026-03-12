Argentina Week: el gobernador de Corrientes se reunió con Amazon y se tomó la primera foto con Milei

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, comienza a cerrar su agenda oficial en la Argentina Week, con una serie de encuentros estratégicos en Estados Unidos diseñados para atraer capitales extranjeros y modernizar la gestión pública provincial.

Durante su estancia en Nueva York, el mandatario correntino priorizó la agenda de innovación tecnológica y el contacto directo con referentes de la economía global.

El lunes, el inicio de la actividad estuvo marcado por un encuentro de alto nivel con representantes de Amazon, donde Valdés exploró soluciones de nube y tecnología aplicada que están transformando la eficiencia de los gobiernos en diversas partes del mundo.

"Estos encuentros nos permiten explorar herramientas que pueden mejorar los servicios del Estado y generar más oportunidades de desarrollo para los correntinos", destacó el gobernador.

Puente con inversores y autoridades nacionales

La actividad central tuvo lugar el miércoles en el Bank of America, donde Valdés participó junto a otros gobernadores, CEOs e inversores globales. El intercambio giró en torno a tres ejes fundamentales: agroindustria, energía y finanzas. El objetivo, según explicó el mandatario, es lograr que las grandes compañías privadas conozcan el potencial correntino y apuesten por el territorio con financiamiento directo.

En ese marco, Valdés acompañó la disertación del ministro de Economía, Luis Caputo, y mantuvo reuniones de trabajo con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para alinear las oportunidades de expansión de las economías locales con la visión macroeconómica nacional.

Primer acercamiento con el Ejecutivo Nacional

Uno de los momentos políticos más relevantes de la gira fue la foto oficial obtenida el martes durante la apertura del foro. Valdés posó junto al presidente Javier Milei y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, junto a un grupo de mandatarios provinciales.

Este acercamiento marca una señal de solidez política tras meses en los que el Ejecutivo correntino ha respaldado activamente las iniciativas del oficialismo nacional en el Congreso.

La imagen funciona como un respaldo simbólico al rumbo económico, consolidando el vínculo entre la gestión de Valdés y la Casa Rosada en un escenario internacional donde buscan demostrar previsibilidad.