Un diputado liberal quedó afuera de todas las comisiones y apuntó al oficialismo: "Es un modelo que muestra su peor cara"

El recinto de la Cámara de Diputados de Corrientes fue escenario de un fuerte cruce político durante la apertura del período de sesiones ordinarias. El diputado Pedro “Perucho” Cassani denunció públicamente haber sido excluido de la totalidad de las comisiones legislativas, un hecho que calificó como una maniobra antidemocrática y una represalia política tras su alianza con La Libertad Avanza en los últimos comicios.

Cassani, quien presidió el cuerpo durante varios períodos, sostuvo que esta decisión ignora el principio de representación proporcional establecido en la normativa interna. “El reglamento que antes regía ya no existe; después del 9 de diciembre hay un reglamento de la mayoría que hace lo que quiere”, disparó el legislador de ELI, que luego se fue del recinto.

Críticas al "modelo de la selfie"

En un discurso cargado de reproches hacia sus pares, Cassani sugirió que la conformación de las comisiones no respondió a criterios parlamentarios, sino a directivas externas.

“No me sorprende, entiendo que es una orden que les dieron”, afirmó, al tiempo que diagnosticó un agotamiento en la gestión provincial actual.

El diputado también cargó contra la comunicación política del oficialismo, encabezado por los hermanos Juan Pablo y Gustavo Valdés: “Pasamos a ser una provincia en la que la selfie vale más que las medidas de fondo. Todo el mundo trata de mostrarse con quién se reunió, pero la gente no quiere fotos, quiere soluciones”, sentenció.

Según su visión, la exclusión de las voces opositoras es un síntoma de un modelo que "está mostrando su peor cara porque se está terminando".

El cruce oficialista: "Se levantan y se van"

La respuesta del oficialismo no tardó en llegar a través del diputado Norberto Ast, quien desmintió las acusaciones de autoritarismo y cuestionó la actitud de Cassani de retirarse tras su discurso.

"Nadie me dice dónde ir. Este trabajo que hicimos en comisión es el mismo que se hacía antes", replicó Ast, defendiendo la metodología de integración de los bloques.

El legislador oficialista subrayó que otros sectores de la oposición, incluso los alineados con el escenario nacional, fueron incluidos: "Se habló con todos y destaco a La Libertad Avanza, que está incluido en las comisiones. Ahora algunos no escuchan, se levantan y se van. Si no integra ninguna comisión, es porque no quiere", sentenció.

Orden del día y sesiones confirmadas

Más allá de la controversia, la sesión presidida por Eduardo Tassano cumplió con los pasos institucionales previstos:

Horarios: Se aprobó por unanimidad que las sesiones ordinarias continuarán los miércoles a las 11:00 .

Proyectos: Tomaron estado parlamentario diversas iniciativas que fueron giradas a sus respectivas comisiones para iniciar el debate técnico.

Vacantes: Se facultó a la Presidencia para completar la integración de las Comisiones Permanentes que aún poseen espacios disponibles.

El clima de hostilidad entre Cassani y sus antiguos aliados vaticina un año legislativo complejo, donde la reconfiguración de mayorías tras el 9 de diciembre será el eje de las disputas por el control de la agenda parlamentaria correntina.