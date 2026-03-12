Los bienes de Adorni: salieron a la luz detalles del patrimonio del jefe de Gabinete

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó en el centro de las críticas tras agregar a su esposa a la comitiva que viajó en el avión presidencial hacia Nueva York para participar en actividades de la Argentina Week 2026.

Al reconocer que su esposa había viajado en ese avión, el ministro confirmó que ella había pagado un pasaje de más de 5 mil dólares, pero que, por un cambio de agenda, la invitó a sumarse al avión presidencial. Las críticas se incrementaron cuando se reflotó un video de 2024, en el que Adorni anunciaba un decreto que prohíbe viajes particulares en aviones públicos y mencionó como ejemplo “traer a familiares”.

El presidente Milei y su hermana Karina publicaron mensajes de apoyo a Manuel Adorni

Además, se supo que, durante el verano, el jefe de Gabinete realizó un viaje a Punta del Este. Adorni viajó en un avión privado junto a su familia y el periodista deportivo Marcelo Grandío, quien tiene un programa en la TV Pública.

Grandío detalló que el jefe de Gabinete pagó US$ 3.600 por ese vuelo, aunque su relato resultó confuso: “Pagó con su plata, no con plata del Estado. Lo pagó él con plata del Estado, me lo pagó a mí y tengo el recibo del recibo. Yo le pagué a la compañía”.

La última declaración jurada

Manuel Adorni, quien comenzó su gestión como vocero presidencial y actualmente se desempeña como jefe de Gabinete, declaró ante la Oficina Anticorrupción un patrimonio de $107,9 millones al cierre de 2024, último dato disponible. Cuando asumió su cargo en 2023 había informado bienes por $61 millones, por lo que la valuación de sus activos registró un aumento del 76% interanual.

Al mismo tiempo, su declaración jurada muestra un incremento aún mayor en sus pasivos. A fines de 2024 reportó deudas por $95,4 millones, frente a los $34,2 millones declarados en 2023, lo que implica un crecimiento del 178% en un año. Según la información presentada, se trata de deudas en dólares con cuatro acreedores: Silvia Pais, su madre; la contadora Victoria María José Cancio; la sucesión de Norma Zuccolo y Graciela Isabel Molina.

Milei defendió a Adorni y Giacomini le respondió: "El viaje se financia con robo de impuestos que cobrás a todos"

Entre los bienes declarados figuran dos inmuebles en el país. Uno es un departamento de 115 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires, incorporado a su patrimonio en 2014, del que posee el 50% de titularidad. El otro es un departamento de 105 metros cuadrados en La Plata, adquirido en 2016 mediante donación, del cual declaró el 100% de titularidad. La valuación conjunta de ambas propiedades supera los $38 millones.

En relación con los vehículos, el funcionario informó haber tenido el 50% de un Renault Captur modelo 2019, aunque al cierre del período figura con valor declarado cero, una situación que en el sistema de la Oficina Anticorrupción suele registrarse cuando un bien es vendido entre un período y otro. Durante 2024, su primer año completo como funcionario, Adorni incorporó además una Jeep Compass modelo 2021, valuada en $11,3 millones.

En cuanto a sus ahorros, declaró tener en el país $2,4 millones y US$42.500 en efectivo. También informó una cuenta bancaria en Estados Unidos con US$6.220. A estos activos se suman bienes del hogar valuados en aproximadamente $3,6 millones.

