respaldo al jefe de Gabinete

El presidente Milei y su hermana Karina publicaron mensajes de apoyo a Manuel Adorni

Ambos eligieron la red X para mostrar que el funcionario debe continuar en su cargo después de que se lo cuestionara por el viaje de su esposa a Nueva York en un viaje oficial.

Javier Milei en la asunción de José Antonio Kast en Chile
Javier Milei en la asunción de José Antonio Kast en Chile | AFP

El presidente Javier Milei y su hernama Karina, quIen es la secretaria General de la Presidencia, publicaron casi al mismo tiempo mensajes de respaldo para el jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, después de que trascendieran críticas y cuestionamientos ya que su esposa Bettina Angeletti, quien no es funcionaria del Gobierno, viajó esta semana en el avión presidencial a Nueva York, donde se realizó el evento denominado Argentina Week con el objetivo de atraer inversiones hacia nuestro país.

"Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubros no les importa (ni lo captan) entonces ensucian...", escribió el Presidente en su cuenta de X y cerró la publkicación con la frase "Ánimo Adorni" y dos de los esloganes predilectos de los libertarios: LLA y VLLC! (La Libertad Avanza y Viva la Libertad, Carajo).

Su hermana, unos minutos antes, también se había expresado a través de la misma red social. "Mi apoyo total e incondicional a Adorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos", consignó.

