El presidente Milei y su hermana Karina publicaron mensajes de apoyo a Manuel Adorni

El presidente Javier Milei y su hernama Karina, quIen es la secretaria General de la Presidencia, publicaron casi al mismo tiempo mensajes de respaldo para el jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, después de que trascendieran críticas y cuestionamientos ya que su esposa Bettina Angeletti, quien no es funcionaria del Gobierno, viajó esta semana en el avión presidencial a Nueva York, donde se realizó el evento denominado Argentina Week con el objetivo de atraer inversiones hacia nuestro país.

"Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubros no les importa (ni lo captan) entonces ensucian...", escribió el Presidente en su cuenta de X y cerró la publkicación con la frase "Ánimo Adorni" y dos de los esloganes predilectos de los libertarios: LLA y VLLC! (La Libertad Avanza y Viva la Libertad, Carajo).

Su hermana, unos minutos antes, también se había expresado a través de la misma red social. "Mi apoyo total e incondicional a Adorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos", consignó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

NOTICIA EN DESARROLLO