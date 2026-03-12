Rafecas y Lijo investigarán las denuncias contra Manuel Adorni por incluir a su esposa en el vuelo presidencial

El abogado Gregorio Dalbón y la diputada Marcela Pagano denunciaron al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El primero lo hizo por la posible comisión de los delitos de malversación de fondos públicos, mientras que la legisladora lo acusa de peculado, defraudación contra la administración pública y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Las denuncias surgieron luego de que el funcionario reconociera, en una entrevista con Eduardo Feinmann en A24, que su esposa Bettina Angeletti viajó en el avión presidencial ARG-01 rumbo a Nueva York, mientras el propio funcionario asistía a la Argentina Week que se desarrolló esta semana en esa ciudad por iniciativa del Gobierno nacional.

Apenas ingresaron a tribunales, se sorteó el juzgado que investigará las presentaciones: en el caso de la denuncia de Dalbón será el juzgado federal 3, a cargo de Daniel Rafecas y la de Pagano recayó en el 11, que subroga desde febrero Ariel Lijo. Fuentes judiciales confiaron a PERFIL que la denuncia de Dalbón se delegó en la fiscalía federal a cargo de Alejandra Mangano.

Dalbón acusa a Adorni por “malversación de fondos públicos”

En la denuncia, a la que accedió PERFIL, Dalbón dijo que la inclusión de la esposa de Adorni en el vuelo que llevó al presidente Javier Milei y a sus funcionarios a Nueva York “podría configurar la comisión del delito de malversación de caudales públicos y/o utilización indebida de bienes del Estado por parte de un funcionario público nacional”.

“La presencia de la esposa del Jefe de Gabinete de Ministros en el avión presidencial no habría estado motivada por la realización de funciones públicas ni por la participación en actividades institucionales propias de la misión oficial, sino que habría respondido a razones de carácter estrictamente personales”, aseguró Dalbón.

En la entrevista con A24, Adorni sostuvo que “Presidencia la invitó”. Dalbón enfatizó que “el avión presidencial constituye un bien público de uso restringido, destinado a garantizar el traslado del Presidente de la Nación, funcionarios del Poder Ejecutivo y delegaciones oficiales en el marco de misiones institucionales del Estado Nacional”. Angeletti no es funcionaria ni integra la estructura estatal.

El artículo primero del Decreto N° 712/2024 establece que “las aeronaves públicas no podrán ser utilizadas para realizar ninguna actividad aérea distinta de aquella que hace a su condición jurídica esencial al servicio del poder público”. Y añade: “Prohíbese su utilización en cualquier actividad aérea que, por su condición, pueda ser considerada propia de una aeronave privada”.

En la denuncia, Dalbón solicitó a la Justicia esclarecer las circunstancias en las que se dispuso el traslado de Angeletti en la aeronave oficial, determinar qué autoridades intervinieron en la autorización del viaje y establecer si se respetaron los protocolos administrativos correspondientes.

El abogado, que representa entre otros a la AFA y a la expresidenta Cristina Kirchner, también pidió que se convoque a prestar declaración indagatoria a Manuel Adorni, en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal.

La denuncia de Marcela Pagano

La diputada Marcela Pagano, que integra el bloque Coherencia, denunció a Adorni por la posible comisión de los delitos de peculado, defraudación contra la administración pública y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La presencia de Angeletti fue advertida por periodistas que cubrían la gira del presidente y sus funcionarios en la delegación que participó de la visita a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, ubicada en el barrio de Queens, Nueva York, en una actividad que, según Pagano, “se encontraba enmarcada en la agenda institucional del viaje”.

Pagano subrayó que “estos hechos cobran especial gravedad institucional si se tiene en cuenta que, apenas diez días antes del viaje, la propia Jefatura de Gabinete había impulsado una reforma al régimen de viajes oficiales al exterior, que establece limitaciones estrictas a la composición de las comitivas —un máximo de un funcionario por evento internacional— y que exige justificación explícita de la presencia de cada integrante adicional”.

“El denunciado no solo habría incurrido en una conducta irregular, sino que lo habría hecho en contradicción directa con la normativa que él mismo promovió”, advirtió Pagano.

Este miércoles el periodista Marcelo Grandio reconoció que voló junto a Adorni y su familia en un avión privado a Punta del Este durante el feriado de Carnaval.

