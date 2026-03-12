El diputado radical Pablo Juliano aseguró este jueves que el presidente Javier Milei debería pedirle al vocero presidencial Manuel Adorni “que dé un paso al costado”, en medio de la creciente polémica por el viaje del funcionario a Nueva York junto a su esposa, Bettina Julieta Angeletti, a bordo del avión presidencial.

“Milei tiene que pedirle a Adorni que dé un paso al costado”, expresó el legislador en declaraciones a Radio Rivadavia, y reclamó que el Gobierno tome “en serio” la controversia que se generó en torno al traslado. Según planteó, el episodio expone una contradicción con el discurso oficial contra los privilegios de la política.

Juliano apuntó especialmente contra las explicaciones que brindó el exvocero presidencial para justificar el viaje. “No hay que correr la mirada del eje central, que son las palabras que utilizó Adorni, que dijo ‘deslomarse’ por estar cinco días en Nueva York en un hotel de cinco estrellas. Explicale eso a la Argentina que no llega a fin de mes”, remarcó el diputado radical.

El legislador se refería a la frase utilizada por el funcionario para explicar por qué su esposa viajó en el Tango 01 rumbo a Estados Unidos durante su participación en el evento Argentina Week, organizado en la ciudad estadounidense.

Sobre ese argumento, Juliano cuestionó con dureza la justificación oficial. “¿Cuántas personas todos los días de su vida extrañamos a nuestros familiares y seguimos remando, luchando y trabajando? ¿Vos te creés que eso es un argumento serio?”, planteó. Y añadió: “Está al alcance de cualquiera darse cuenta de que, como sobraba un asientito en el Tango 01, subió a su mujer”.

En la misma línea, el legislador de la Unión Cívica Radical también cuestionó otro episodio que involucra al jefe de Gabinete: el viaje que realizó en febrero a Punta del Este en un avión privado, en medio de los festejos de carnaval. “Me cuesta creer que vos puedas pagar cinco días para irte a festejar el carnaval a Uruguay en un jet privado siendo funcionario público”, sostuvo.

De acuerdo con una publicación del medio ElDiarioAr, ese traslado habría tenido un costo aproximado de 10.000 dólares, aunque Marcelo Grandio, empresario y periodista de la TV publica, compañero de vuelo de Adorni, costó 3600 dólares.

Para Juliano, estos episodios se explican por el clima político que, según su mirada, atraviesa el oficialismo. En ese sentido, afirmó que el Gobierno se encuentra “envalentonado” luego de haber logrado avances parlamentarios y advirtió que el discurso contra los privilegios de la política estaría perdiendo consistencia.

“Llegó el fin de la lucha contra la casta”, afirmó el diputado radical, y profundizó la crítica al sostener que existe una contradicción entre el mensaje que llevó a La Libertad Avanza al poder y algunas prácticas del Gobierno. “Llegaste diciendo que venías a terminar con la casta y para mí es de muy casta usar una palabra que se usó para significar el cansancio del trabajo”, subrayó. referencia a la expresión “deslomarse” utilizada por Adorni.

En paralelo, Juliano no descartó que la oposición avance con alguna iniciativa formal en el Congreso o incluso con una presentación judicial para esclarecer los hechos. “Será cuestión de que lo analicemos detenidamente”, indicó el legislador, al ser consultado sobre la posibilidad de impulsar una denuncia o un pedido de explicaciones formales por parte del Congreso.

La polémica por el viaje de Adorni a Nueva York junto a su esposa en el avión presidencial volvió a poner en circulación una vieja conferencia de prensa del funcionario. En 2024, cuando era vocero del presidente Milei, anunció un decreto para restringir el uso de las aeronaves oficiales.

En aquella oportunidad, Adorni comunicó que los vuelos estatales dejarían de usarse para privilegios personales. Con ironías hacia el kirchnerismo, afirmó: “Hemos decretado que los aviones del Estado no podrán ser usados para llevar familiares de funcionarios. Este es otro privilegio que se termina”.

El anuncio se vinculaba con el Decreto 712/2024, publicado en el Boletín Oficial el 12 de agosto del primer año del gobierno libertario. La norma establece que “las aeronaves públicas no podrán ser utilizadas para realizar ninguna actividad aérea distinta de aquella que hace a su condición jurídica esencial al servicio del poder público”.

El decreto también prohíbe que los aviones oficiales se utilicen en actividades que puedan ser consideradas propias de una aeronave privada. La norma lleva las firmas de Javier Milei, Guillermo Francos, entonces ministro del Interior, y del ministro de Economía Luis Caputo.

En su artículo 2°, el decreto introduce una excepción para aeronaves privadas que pertenezcan al Estado, que sí pueden realizar actividades aerocomerciales si cuentan con autorización aeronáutica. Sin embargo, esa excepción no alcanza a las aeronaves públicas utilizadas por el Poder Ejecutivo.

