“Déjenlo en paz a Manu, es un tipazo”, rogó Marcelo Grandio, compañero de viaje de Adorni en el avión privado

Mientras la bola de nieve del escándalo que algunos ya llaman "Adornigate" sigue en expansión y ya se presentó un pedido de interpelación al jefe de Gabinete de Ministros, también hay quienes lo defienden. Es el caso del periodista deportivo Marcelo Grandio, amigo personal de Manuel Adorni, quien viajó con él y su familia en el vuelo privado que los llevó a Punta del Este durante el fin de semana largo de carnaval. En diálogo con la periodista María O'Donnell, Grandio esquivó preguntas y en cambio rogó: "Déjenlo en paz".

Este jueves, durante la emisión de su programa "De acá en más" en la radio Urbana Play, O'Donnell entrevistó a Grandio, Le preguntó por su participación en la Tevé Pública, y finalmente consultó: "¿Hablaste con Adorni últimamente?".

Es con la misma vara, ministro Adorni

En lugar de respuesta, recibió una serie de súplicas reiteradas. "Con Manu? No, dejalo en paz a Manu, dejalo en paz. Dejalo en paz. Déjenlo en paz, déjenlo en paz porque... viste... eh...", rogó Grandio. "No ser político, entendés, y estar en... estar en... estar en esta, es muy difícil", agregó finalmente, balbuceando. No aclaró si por "esta" se refería a viajar en aviones privados como el que compartieron a Punta del Este.

"Es bueno, no te puedo decir más nada. O sea... Es un tipazo... Te puede gustar o no, podés estar de acuerdo o no", dijo, volviendo a Adorni. Y luego se desligó de la pregunta por el viaje cuestionado: "O sea, no sé lo que pasó con el avión, no me interesa, no quiero tomar el tema en cuenta porque ya te dije, es como hermano mayor para mí. Yo soy hermano mayor de él", concluyó, subrayando su vínculo afectivo con el jefe de Gabinete.

"Manu lo pagó", la frase que alienta las sospechas sobre el delito de dádivas

Marcelo Grandio condujo el programa “Giros, en línea recta” en la TV Pública y participa en ciclos de streaming como “Gritalo Mundial”. En sus redes sociales se define como periodista y empresario. Según sus propias palabras, es amigo personal de Adorni desde hace más de diez años.

El vuelo a Punta del Este durante carnaval lo puso bajo la lupa periodística. Este miércoles, el periodista Pablo Duggan le preguntó en el programa "Duro de domar" quién se había hecho cargo del costo del traslado, y Grandio respondió con sencillez: "Manu lo pagó". Incluso aclaró: "Él me lo pagó a mí".

Hasta Alberto Fernández "gastó" a Adorni por el viaje oficial con su esposa: "Deslomado del mes"

Esto abre suspicacias sobre el origen de los fondos que habrían solventado ese gasto. Según la producción de "Duro de domar", ese costo rondaría los diez mil dólares; Grandio dijo que costó 3600.

De todas maneras, el jefe de Gabinete declaró un patrimonio austero, por debajo de los 50 mil dólares, que resultaría insuficiente para afrontar un gasto de este tipo. Si se probara que un tercero pagó por el jefe de Gabinete, esto configuraría el delito de dádiva, que está tipificado como incompatible con los deberes de los funcionarios público.