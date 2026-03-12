Damián Arabia: “Macri perdió el optimismo después de las PASO 2019”

Damián Arabia afirmó que Mauricio Macri "perdió el optimismo" después de las PASO 2019 y sostuvo que, a partir de entonces, el expresidente tomó decisiones “erráticas” que terminaron por achicar al PRO. En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el diputado nacional, hoy integrante de La Libertad Avanza, defendió las reformas del gobierno de Javier Milei, habló de su vínculo con Patricia Bullrich.

Damián Arabia es licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad de Palermo y cuenta con formación en Economía y Administración Pública. Se desempeña como diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires para el período 2023. Originalmente miembro del PO, en 2025 se integró plenamente al oficialismo de La Libertad Avanza. Desde febrero preside la Comisión de Mercosur de la Cámara de Diputados. Durante el gobierno de Mauricio Macri trabajó en el Ministerio de Seguridad como director de Control de Integridad de las Fuerzas Federales. Es autor del libro "No me rompan las pelotas".

Hace unos días retomaste una comparación que hizo el Presidente de sí mismo con la figura de Sarmiento. Me gustaría que compartieras tu visión en ese sentido.

Soy un amante de la historia y hay bastante documentación al respecto de que a Sarmiento le decían “el loco” y tenía una cosa muy refractaria sobre las cuestiones de las formas, los modos, con declaraciones muy fuertes sobre lo que él consideraba el atraso en la Argentina. En el caso de sus oponentes, de sus adversarios, de los federales, de los indios, tenía calificaciones muy potentes con respecto a eso.

A propósito del inicio de clases, quise recordar a otra persona que cambió la Argentina, pero que en el momento tenía una mirada de que era precisamente un loco y que tenía ese tipo de formas.

Milei dijo que la diferencia entre el loco y el genio se mide por los resultados. Entonces, no cabe ninguna duda de que Sarmiento fue un genio, no solo un loco. Cambió la educación argentina e hizo de un país perdido en el fin del mundo el país más alfabetizado de todo el continente.

Sí, fue extraordinario.

¿Los resultados de Milei permiten mantenerlo como loco o algún día como genio?

Eso solo lo dirá la historia, pero yo creo que podemos empezar a ser optimistas al respecto. Es decir, las transformaciones que ya se han hecho en el país en materia macroeconómica son transformaciones históricas. Por ejemplo, lograr terminar de una vez y para siempre con el déficit fiscal, lograr empezar a ordenar la macroeconomía, tener una lógica más estable donde la inflación, que volaba al 300% anual y, si lo mirábamos en materia diaria, ya estábamos hablando del 1% diario, o los índices de pobreza. Es decir, de una economía que estaba totalmente detonada, pasar a ser una economía ordenada.

Estaba leyendo algunos de los informes de JP Morgan, pero también del BID y de distintos bancos interamericanos. Todos indican que la Argentina en 2026 y 2027 va a crecer por encima del 3%, un 1% o 2% más, según el análisis, que el resto de los países de la región. Es decir, tenemos todas las condiciones dadas para que la Argentina entre en un sendero de crecimiento y aprovechamiento de ese crecimiento. Porque tuvimos algo así entre 2003 y 2007, pero lamentablemente desperdiciamos esa oportunidad histórica. Todo parece indicar que estamos entrando en una nueva oportunidad histórica que tenemos que aprovechar. Yo creo que ha sido un éxito total.

Yo recibo, como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, pero también como presidente de la Comisión de Mercosur, delegaciones extranjeras permanentemente. El mundo está mirando a la Argentina con muchísima atención, con muchísima expectativa. Hay una virtud del Presidente: ha logrado concentrar la atención, como yo te diría que creo que ningún otro presidente, por lo menos en muchas décadas. Inclusive me ha pasado de es estar en el extranjero, subirme a un taxi y que me digan: “¿De dónde es?”. “Argentino”. ¿Qué venía después de eso siempre? Messi, Maradona, el Papa. Y ahora me dicen: “Milei, Milei”. El Presidente tiene esa gran capacidad de concentrar y, como hemos visto en la Argentina Week, que parece haber sido todo un éxito, lograr despertar mucho interés.

Contame tu evolución del PRO a La Libertad Avanza y tu relación con Patricia Bullrich. ¿Cómo lo fuiste sintiendo?

Es un recorrido que hicimos muchos en la Argentina porque muchos de nosotros defendemos las ideas de la libertad desde hace muchísimo tiempo. En mi caso siempre me acuerdo de una foto que me parece muy graciosa, del año 2012, en un campamento en Villa Gesell por la libertad. Éramos 25, y había grandes amigos de todas partes del país. Y claro, no había un partido liberal en la Argentina. Había algunos recuerdos de algún partido que se había desempeñado, pero ya era un sello de goma. Otros, como en mi caso, que nos diferenciamos de los conservadores, que si bien tenemos algunas cuestiones en común, sobre todo en lo económico, no así en lo sociocultural, tenemos una mirada distinta.

Muchos de nosotros nos metimos en el PRO o empezamos a militar en el PRO, que si bien teníamos claro que no era el partido liberal, por lo menos parecía encaminado hacia esas ideas. Luego llegó la instancia de gobierno. Y en esa instancia hubo cosas que fueron en ese sentido, que yo diría fueron “cambiemos”, porque la coalición se llamaba Cambiemos, pero hubo otras cosas que no fueron en ese sentido y diría que fueron más “mantengamos”. Después cada uno hace el balance si fue más cambiamos o más mantengamos.

Muchos de nosotros nos quedamos con las ganas de ese cambio tan profundo y tan fuerte en el que nosotros creemos, que lamentablemente no fue llevado adelante. Y hoy veo la decisión y determinación del Presidente de hacer estos cambios que parecían imposibles. Nadie hubiera dicho que era posible terminar con el déficit fiscal en el primer mes de gobierno, y sin embargo lo hizo. Lograr estos cambios tan profundos, como el orden en las calles junto con la ministra Bullrich, ahora senadora Bullrich, terminar con los piquetes, terminar con los intermediarios de organizaciones sociales, es una serie de cosas que a muchos de nosotros realmente nos parecen importantísimas, y el Presidente lidera eso.

Después algunos deciden quedarse en el PRO, otros en la Unión Cívica Radical, otros en partidos provinciales, otros más cercanos al peronismo. Yo, en mi caso particular, tuve una mirada de que creía que desde el PRO podíamos hacer un aporte. Y lamentablemente el presidente del PRO, Mauricio Macri, tomó una decisión de que el partido fuera un partido un poco más cerrado con su liderazgo indiscutido y me expulsó como vicepresidente del PRO. Entonces, en ese momento tomé la decisión de efectivamente ir al bloque La Libertad Avanza.

¿Por qué te expulsó?

Yo creo que Macri tuvo un problema. Hay un Macri hasta que él pierde las PASO del 2019. Ahí hay un Macri de mucho crecimiento, de mucho autoconocimiento, de mucho crecimiento en el liderazgo. Y a partir de las PASO del 2019, lo que siento es que él se desencantó con una mirada optimista de la Argentina. Macri perdió el optimismo después de las PASO 2019. Yo creo que los líderes tienen que ser optimistas por naturaleza. Churchill decía que hay que ser optimista porque es útil.

Lo que siento es que él se desencantó de esa mirada optimista y desde entonces fue errático en decisiones que algunas veces estaban bien, otras veces más o menos, otras veces mal, y fue matando su propia criatura. Porque era un partido que tenía posibilidades de aportar mucho a la Argentina y poco a poco lo fue achicando, hasta que hoy quedan muy poquitos.

Pero en tu caso en particular, el motivo del despido tiene que ver con tu alineamiento con Patricia Bullrich.

Yo creo que puede tener que ver con mi cercanía con Patricia, naturalmente. Puede tener que ver con que yo siempre fui un poco rebelde, por ponerle un título generoso, y digo lo que pienso. Y quizás él no se sentía tan cómodo con que yo dijera lo que pensaba.

¿Cómo ves a Patricia Bullrich a futuro? ¿Dónde la ves?

Yo creo que Patricia es una persona que, a esta instancia de su vida, va a estar donde el país la necesite. Está profundamente convencida de que el proyecto de cambio de la Argentina está en marcha y que va a estar donde ese proyecto la demande.

¿Y dónde te parece que lo va a demandar?

Eso lo tiene que decir el Presidente. Yo tengo mi mirada, pero no sé si es la mirada del Presidente o si es la mirada de Patricia, así que me la voy a reservar.

¿Candidata a vicepresidenta o jefa de Gobierno?

Yo tengo una mirada de que Patricia tiene mucho para dar para el país.

El candidato entonces a jefe de Gobierno, si no es Patricia Bullrich porque fuera candidata a vicepresidenta, hasta ahora era Manuel Adorni. Salió muy herido de esta controversia acerca de su esposa en el avión presidencial.

Vamos a ver cómo se desarrolla, qué explicaciones se dan o cuáles no. Yo siempre tiendo a ser prudente en eso. Primero hay cuestiones que a uno le pueden gustar más o gustar menos, pero están en el mundo de las opiniones, y hay cuestiones que tienen que ver con cuestiones judiciales. Las cuestiones judiciales las tiene que resolver la Justicia siempre. Luego están las cuestiones opinables, lo que a uno le gusta más o le gusta menos. Yo creo que ahora tienen que pasar unos días para ver cómo se acomoda todo y no me apresuraría a decir nada al respecto.

¿Cuántos años tenés?

34. Cumplo 35 este año.

¿Y vos dónde te ves?

Yo tengo un problema, que es que siento que llegué a un lugar al que yo quería llegar, que era ser diputado nacional. Si me preguntabas de chico, yo quería ser diputado nacional. Me gusta mucho el debate de ideas, me gusta mucho debatir lo que está asentado como sentido común y decir: “Bueno, ¿es esto verdaderamente nuestra mejor versión?”. El Congreso te permite esa lógica, ese ritmo, esas discusiones. Me permite transitar con hombres y mujeres que escribieron la patria, que redactaron la legislación de la patria.

Siento que, a partir de ahora, tiene más que ver con dónde ser útil que con lo que yo quiero. Hasta acá diría que esto es lo que yo quería. A partir de ahora es más ser útil que lo que yo quiera. Tengo temas de interés: me gustan los temas de relaciones exteriores, defensa y seguridad nacional, pero es más ser útil que lo que yo quiera.

