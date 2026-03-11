Jorge Macri: "La Ciudad no va a ser más la prepaga gratuita de ningún extranjero"

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, inauguró este miércoles el Centro de Diagnóstico Porteño en el barrio de Villa Urquiza. Es un nuevo espacio del sistema público de salud destinado a realizar estudios y consultas especializadas sin necesidad de concurrir a hospitales. Durante la presentación, el mandatario remarcó que el objetivo es “acercar a los especialistas a los barrios” y afirmó que “los porteños tienen prioridad” en el acceso a la atención.



Macri se presentó junto al ministro de Salud, Fernán Quirós y el titular del SAME, Alberto Crescenti, en la sede del Centro, en Galván 3463, donde detalló esta nueva iniciativa que se trata de un "nuevo nivel de atencion medica dentro de la Ciudad", que "apunta principalmente a resolver la demanda de salud pública de la clase media que es muy exigente, por eso los queremos recibir en un lguar de primer nivel".

"Los vecinos de Villa Urquiza, Belgrano, Coghlan, Saavedra, Colegiales, Nuñez y Villa Pueyrredón van a tener su disposición 20 consultorios médicos, con más de 70 profesionales especializados y equipamiento de diagnostico por imágenes y todo lo que tiene que ver con el obtener muestras de laboratorio", señaló.

El objetivo de esta iniciativa es descomprimir la situación que se genera en la mayoría de los hospitales porteños, donde se atienden personas de otros distritos, generalmente de la Provincia de Buenos Aires, además de aquellas personas que viven en el ámbito de la Ciudad. "Decidimos acercar a los especialistas a los barrios y sacar o agregar atención fuera de los hospitales", agregó. Allí, los vecinos de la Ciudad podrán acceder a un diagnóstico especializado sin necesidad de concurrir a un hospital, siempre y cuando no se trate de un caso urgente o haya riesgo de vida.

"Además, hemos sumado una nueva posta del SAME para responder más rápido ante una emergencia en la vía pública o en un domicilio, que se suma a las cinco bases que ya inauguramos en estos dos años. El compromiso nuestro con la salud pública, con cuidar la vida desde su gestación, para los que creemos, hasta que el Tata Dios nos llame, es muy alto. Y tener un proceso de acompañamiento a lo largo de toda la vida, inclusive en los momentos más dramáticos donde interviene nuestro sistema de emergencias, es muy importante", explicó el jefe de Gobierno porteño.

"Este es el primer centro de este tipo y fortalece nuestra red sanitaria, que tiene 34 hospitales, 50 centros de atención primaria, 14 centros médicos barriales y este centro. Y estamos muy cerquita de inaugurar un par más de este mismo nivel y con esta misma característica en distintos barrios", detalló.

"Los porteños tienen prioridad", dijo Jorge Macri, quien se refirió, también, a la necesidad de poner un limite, para lo que él considera una "injusticia": que personas que no viven en la Ciudad se atiendan en los centros de salud porteños sin aportar a su financiamiento a través de impuestos.

"No es justo para un porteño. La Ciudad no va a ser más prepaga gratuita de ningún extranjero. Hoy a ellos le cobramos la atención, como pasa en cualquier parte del mundo", sostuvo. Y señaló que lo que se les cobre, lo reinvertirán en estos sistemas de salud.

Por su parte, el ministro de Salud sumó detalles específicos de la dinámica de estos nuevos centros. "Todo esto se acompaña con una agenda digital de modernización del sistema de gestión del sistema público. Hemos completado la implementación de historia clínica electrónica en toda la atención del sistema público, en estos centros de diagnóstico, en la atención ambulatoria de los hospitales, en las imágenes, en los laboratorios, en las guardias.

"De tal manera que cualquier persona que se atienda en cualquier lugar de la ciudad de Buenos Aires y luego consulte en cualquier otro lugar va a tener disponible no solamente la opinión de sus profesionales, sino también los resultados de los análisis que se hizo en otro lugar, las imágenes que se hizo en otro lugar y las opiniones de cualquier especialista que los haya visto", añadió.

"Eso es muy importante porque cuando nosotros, como profesionales, atendemos a un paciente que entendemos al detalle la historia y la opinión de otros, evitamos hacer estudios innecesarios, acercamos más rápidamente al diagnóstico y sobre todo comprendemos en su magnitud humana, familiar y social al paciente más rápidamente y podemos tomar decisiones más apropiadas", concluyó.

