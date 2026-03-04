ARA San Juan: por qué una familiar apunta tanto a CFK como a Macri

Zulma Sandoval, madre del suboficial segundo Celso Oscar Vallejos, uno de los 44 tripulantes del ARA San Juan, volvió a cuestionar el alcance del juicio por el hundimiento y apuntó tanto contra Cristina Fernández de Kirchner como contra Mauricio Macri. “Los gobiernos anteriores fueron los que hicieron la media vida del submarino, que la hicieron mal. Las baterías las tendrían que haber cambiado, no las cambiaron, las recaparon”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Zulma Sandoval es la madre del suboficial segundo Celso Oscar Vallejos, uno de los 44 tripulantes que fallecieron en el hundimiento del submarino ARA San Juan en noviembre de 2017. Desde la desaparición de la nave, Zulma se ha convertido en una figura visible en la lucha de los familiares por obtener justicia y respuestas claras sobre lo sucedido.

¿En qué estado está el reclamo que usted y otros familiares vienen haciendo después de tanto tiempo? El juicio sucede en Río Gallegos y no en Comodoro Py, como era su objetivo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Con respecto a que se haga en Río Gallegos y no en Comodoro Py, a mí me parece perfecto, porque acá en Buenos Aires sería un desastre y yo creo que ahí en Río Gallegos es como que hay menos gente y puede ser que tengan la dignidad estos señores de por lo menos decir la verdad y no esconderse atrás de la mentira, como lo vienen haciendo durante estos 8 años y 4 meses que llevamos con esto.

La situación es lentísima, porque ya en noviembre de este año se van a cumplir 9 años y tú imagínate si a estos señores les llegan a dar 5 años de prisión, como se escucha, como dicen algunos, porque todo lo que sabemos es porque dicen los que por ahí comentan algo, pero usted se imagina, es 5 más 9, son 14.

¿A usted le parece que 44 personas perdieron la vida y pueden darle solamente 14 años, de los cuales van a cumplir cinco, si es que lo cumplen? Porque tampoco sabemos si van a cumplir o no? Así que la verdad que para mí la justicia no esta siendo justa conmigo, no está fallando a mi favor.

Las historias de los 44 tripulantes del ARA San Juan

El hecho de que, por ejemplo, el ex ministro de Defensa no esté involucrado en el juicio, ¿le parece justo?

No, no me parece justo. Toda la gente que estuvo en la media vida de los submarinos. Pero si dicen que realmente estaba en buen estado, entonces, ¿por qué no van más allá de dónde está? ¿Por qué siempre van desde la zarpada del submarino aquel 25 de octubre y después cuando volvió a salir de Ushuaia? O sea, ellos estaban, los señores que están condenados, estaban acá en Mar del Plata, estaban en tierra, o sea, ¿cómo pueden saber lo que pasó durante el viaje? ¿Cómo pueden saber lo que pasó allá? Porque tampoco cuando cierran las llamadas para pedir auxilio y todo eso tampoco fueron escuchados. No entiendo por qué siguen mintiendo.

Y hay muchísima gente, porque está Rossi, está la señora Fernández Kirchner, está el Sr. Aguad, está el Sr. Macri, o sea, hay muchísima gente para involucrar. No puede haber solamente cuatro o cinco personas. Ni siquiera el comandante en jefe, que era el Ruth, está sentado en el banquillo. Entonces yo no entiendo cómo se maneja.

Ayúdeme a entender por qué usted coloca a los gobiernos anteriores al de Mauricio Macri, si el ARA San Juan se hundió durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué tendrían que ver los gobiernos anteriores?

Porque los gobiernos anteriores fueron los que hicieron la media vida del submarino, que la hicieron mal. Las baterías las tendrían que haber cambiado, no las cambiaron, las recaparon. O sea, si la plata estaba para hacer el cambio, ¿por qué no hicieron como tienen que hacer? La verdad que yo desde que tengo uso de razón, en la Armada todo es de segunda, tercera, cuarta. Nada de primera. Y más un submarino. Un submarino que va bajo el agua.

¿En qué ciudad usted reside?

Yo vivo en Mar del Plata.

¿Y está en contacto con otros familiares? ¿El clima y la actitud de lucha judicial que usted lleva adelante es compartida con otros? ¿Cómo es la situación, pasados 8 años, de los familiares?

Sí, tengo contacto con la familia. La familia que no están en Mar del Plata, es por teléfono, y la familia que está en Mar del Plata nos encontramos en los 15, que por ahí se hacen cambios de bandera o en otro momento cuando se hace la ceremonia de la zarpada y después la ceremonia del hundimiento. O por ahí hay algún homenaje en alguna escuela, en algún jardín, o por ahí nos llaman porque quieren conocernos.