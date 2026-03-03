A nueve años del hundimiento, comenzó en Río Gallegos el juicio por la implosión del ARA San Juan

A casi nueve años del hundimiento y la implosión del submarino ARA San Juan que llevaba 44 tripulantes a bordo en noviembre de 2017, este martes comenzó el juicio en la ciudad de Río Gallegos. En su alegato, la fiscalía consideró que se trató de una tragedia "previsible", en lo que constituyó el peor hecho violento de la Armada en tiempos de paz.

El hundimiento "no se debió a un hecho fortuito sino que fue un desenlace previsible por el estado de la unidad que hizo posible el naufragio", sostuvo la fiscalía en el juicio contra cuatro ex altos mandos de la Armada que se realiza ante el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos.

Están acusados el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, quien era comandante de Adiestramiento y Alistamiento, máximo cargo operativo en la Armada; el capitán de navío Claudio Villamide, quien conducía la Fuerza de Submarinos; el capitán de navío Héctor Alonso; y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa. El proceso excluyó responsabilidades políticas: Oscar Aguad, quien era ministro de Defensa en noviembre de 2017 no es juzgado en este proceso. Tampoco Mauricio Macri, por entonces Presidente.

A los integrantes de la Armada se los acusa por “presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público”, “omisión de deberes del oficio” y “estrago culposo agravado por el resultado de muerte”.

En diálogo con PERFIL, Valeria Carreras, que representa a un grupo de 34 familiares, dijo que durante el proceso se probó que el submarino “no estaba en condiciones de operabilidad”. Recordó que hubo una situación similar en el mes de julio pero al estar calmo el mar, no tuvo mayores consecuencias. En noviembre, cuando fue el hundimiento, las olas llegaron al grado 8, considerado elevado.

Carreras recordó que el hecho que tuvo como desenlace el hundimiento del ARA San Juan comenzó con un principio de incendio. Las autoridades del submarino consultaron a quienes estaban a cargo en tierra y les dijeron que regresaran a Mar del Plata. Para la abogada querellante, este error fue fatal: deberían haber ido a la costa más cercana.

Además, señaló que la comunicación no debería haber sido por teléfono celular sino por comunicación satelital, lo cual no pudo llevarse adelante porque -siempre según Carreras- no estaba pago el servicio de la empresa Claro. Según explicó, los celulares están prohibidos en los submarinos porque esto hace que puedan ser ubicados.

Sobre las responsabilidades políticas, Carreras saludó el hecho de que el juicio se lleve adelante en Río Gallegos y no en los tribunales federales de Comodoro Py. “Que se juzgue en el interior garantiza igualdad ante la ley”, aseguró en diálogo con PERFIL.

Otro de los abogados que representa a los familiares es Luis Tagliapietra, padre de Alejandro, uno de los marinos fallecidos en el hundimiento del ARA San Juan.

En paralelo a esta causa se inició un expediente que buscó determinar las responsabilidades de allegados a Macri en el presunto espionaje ilegal hacia los familiares de las víctimas, pero esos expedientes fueron cerrados por la Corte Suprema de Justicia y los ex funcionarios involucrados están sobreseídos.

Más de 100 testigos

Durante la jornada de este martes se llevó adelante la lectura de la acusación. A partir de este miércoles, comenzarán las testimoniales.

Está previsto que declaren más de 100 testigos. Además, el tribunal analizará material fílmico encriptado del hallazgo del submarino por el buque Ocean Infinity, documentación bajo secreto militar y el testimonio de un experto de la empresa Thyssen-Krupp, una firma industrial y tecnológica alemana, líder en ingeniería y producción de acero, según informó Noticias Argentinas.

Las audiencias se llevarán a cabo hasta el viernes 6 de marzo y luego semana de por medio, de martes a viernes. El veredicto podría conocerse en el mes de julio.