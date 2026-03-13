Luis Caputo: “La suba de la inflación nos preocupa pero también nos ocupa”

Tras la “Argentina Week”, un evento de promoción de inversiones y fortalecimiento de vínculos económicos con Estados Unidos, realizado en la ciudad de Nueva York, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, habla sobre los principales temas de agenda económica en una entrevista en TN.

Al comienzo de la entrevista, Caputo hizo referencia al último dato de inflación mensual, que marcó 2,9% -un número mayor de lo esperado por el mercado-.

Respecto a esto, el ministro aseguró que era un dato que esperaban. “La suba de la carne pegó y las tarifas también. Por supuesto que el dato nos preocupa pero sobre todo nos ocupa”.

En referencia a las causas de esta alza inflacionaria, Caputo comentó que el proceso de desinflación “se ralentizó desde el año pasado tras el ataque político que hubo. Eso impactó en todo. Hay que recordar que en mayo la inflación ya había bajado al 1,5% mensual”.

“Después de eso vino un “ataque furioso” de la oposición que provocó una dolarización de portafolio muy grande lo que generó una fuerte caída de la demanda de dinero y una consecuente suba generalizada de los precios”, agregó.

Con relación al dato de marzo, Caputo aseguró que “se está viendo un shock externo fenomenal”, aunque destacó que “a cualquier argentina de los últimos 20 años la hubiera sacado de la cancha” y en la coyuntura macroeconómica actual eso no sucede.

“El mejor escudo que se puede tener es tener la macroeconomía estabilizada y eso es lo que este Gobierno ha hecho", destacó el titular del Palacio de Hacienda.

La importancia de la recuperación económica

Al ser consultado sobre si la Argentina atraviesa un proceso de estanflación -inflación con recesión- Caputo afirmó que esto no es así y destacó la importancia de la recuperación económica para mejorar el día a día de la gente.

“La situación está mejor pero eso no quiere decir que haya gente que la esté pasando mal. Nosotros necesitamos que el país se recupere lo más rápido posible porque hay mucha gente que la pasa mal”.

“La velocidad de la recuperación hace al quehacer de todos, Gobierno nacional, provincias, municipios y la gente. Todos sacamos el país adelante”, agregó.

“Nosotros sacamos leyes, como la reforma laboral y la Ley de Inocencia Fiscal, para que el crecimiento se expanda lo más rápido posible”, comentó Caputo.

Respecto a la importancia de la formalización de la ergonomía, el ministro aseguró que “lo que necesitamos es que el país crezca. Para eso necesitamos que haya una mayor formalización de la economía porque a la vez que la economía crece también aumenta la recaudación”.

“Si crece la recaudación y nosotros mantenemos el nivel de gasto constante nos permite tener un mayor superávit que se puede traducir en una menor presión impositiva. Si bajamos impuestos el país es más competitivo y de esa manera se podría contratar a más gente y pagar mejores salarios y así se benefician todos los argentinos”, destacó el ministro.

Repercusiones del “Argentina Week”

Al ser consultado por este evento y las repercusiones que puede tener para nuestro país, Caputo destacó dos aspectos que según su visión son fundamentales.

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