Caputo: “Ustedes están perdiendo plata, tienen los dólares en casa”

El ministro de Economía, Luis Caputo pidió nuevamente que los argentinos metan sus ahorros en el sistema financiero. Al mismo tiempo, festejó la reforma laboral, que el Gobierno reglamentó el viernes.

“Ustedes están perdiendo plata, tienen los dólares en sus casas, pero el que más pierde es el país”, remarcó el titular de la cartera de Economía ante los empresarios presentes en el 7° Foro de Inversiones y Negocios celebrado en Mendoza. Intentó así convencer a los empresarios de que ingresen sus dólares al sistema financiero. El Gobierno enfrenta vencimiento de deuda para los que todavía no tiene las divisas garantizadas.

“A la Argentina le va a ir bien irremediablemente, pero la velocidad a la que crecemos es importante porque todavía hay gente que la está pasando mal”, afirmó. “La reconstrucción de la confianza es un punto esencial en la Argentina y parte de reconstruir esta confianza es explicar por qué la Argentina es un país que viene generando desconfianza desde hace décadas; nosotros hemos construido desconfianza en el mundo y dentro de los argentinos y esa desconfianza joroba y mucho a la hora de recuperar la economía”, sentenció.

Con respecto a la Ley de Inocencia Fiscal afirmó que significa un cambio paradigmático: “Necesito que incorporen esto en sus cabecitas: está perfectamente estructurada desde el punto de vista legal. El que lleva su plata a un banco está absolutamente blindado, lo único que tiene que hacer es adherirse al Régimen de Ganancias Simplificado”.

El ministro también intentó calmar las aguas luego del ataque del Presidente a los empresarios en la apertura de sesiones legislativas: “Estamos todos juntos en esto, la velocidad a la que salimos es importante, por eso trato de explicarles y convencerlos de que no hay razón para ser pesimista, tenemos todas las razones para ser optimistas: Gobierno, empresarios y la gente”.

Cambios en los aportes patronales. El Gobierno logró promulgar la ley de reforma laboral aprobada por el Congreso y, ante los empresarios presentes, Caputo la defendió: “Hoy los aportes que iban al Estado van a quedar en manos de la empresa misma, en fondos de los que ustedes van a poder disponer en caso de que, Dios no lo quiera, pero en caso que en el día de mañana decidan despedir a alguien”, afirmó en referencia al Fondo de Asistencia Laboral creado para financiar los despidos. La creación de ese fondo implicaría una pérdida de 0,37% puntos del PBI que hasta ahora iban destinados a la seguridad social. Esto, reforzó, apunta a “alivianar esa carga que todas las empresas tienen”.

El FAL, incorporado en el artículo 58 de la ley, se conformará con una contribución mensual obligatoria por parte de los empleadores: del 1% del valor de la remuneración en el caso de las PyMES y del 2,5% por parte de las grandes empresas (con la posibilidad de que el Poder Ejecutivo, previa aprobación del Congreso, pueda elevar estas cifras al 1,5% y al 3% respectivamente). Esos porcentajes no significarán un aporte extra para las grandes o pequeñas compañías: se reducirá de las contribuciones patronales que actualmente se realizan al sistema jubilatorio.

En el encuentro manifestó que el objetivo de esta ley es, tal como lo ha repetido el Gobierno como justificación en los últimos meses, “combatir las razones fundamentales por las que las empresas no contrataban”. La “industria del juicio”, agregó, “multiplicaba los costos de cualquier indemnización normal y ponía en jaque a muchas pymes”.