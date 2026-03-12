Nicolás Russo sobre la llegada de inversiones: “Las condiciones macroeconómicas de Argentina son favorables”

La reciente Argentina Week realizada en Nueva York volvió a colocar al país en el radar de inversores internacionales. El evento, encabezado por el presidente, buscó mostrar una nueva etapa económica basada en orden fiscal, reformas regulatorias y apertura a los mercados. Sin embargo, según el economista Nicolás Russo, el desafío central para transformar esa expectativa en inversiones concretas sigue siendo la confianza de largo plazo.

En diálogo con Canal E, Russo explicó que el contexto actual presenta elementos positivos, aunque todavía persisten dudas estructurales. “Un evento como el de esta semana no había ocurrido en Argentina, por lo menos en las últimas décadas, así que seguramente haya traído buenos resultados”, señaló.

El economista destacó que el cambio en la percepción internacional existe, pero todavía no alcanza para generar un flujo fuerte de capitales hacia el país. “Las condiciones macroeconómicas que presenta Argentina son bastante favorables, no solo desde el punto de vista fiscal, sino también el camino que está llevando en términos regulatorios”, afirmó.

El factor clave: seguridad jurídica y previsibilidad

Russo sostuvo que uno de los aspectos que más valoran los inversores extranjeros es la estabilidad institucional y la previsibilidad en las reglas de juego. Según explicó, ese elemento sigue siendo un punto sensible para el país. “Lo que traba a muchos inversores en el exterior es la previsibilidad política”, advirtió.

El economista recordó que en el pasado reciente hubo momentos en los que el interés inversor por Argentina creció con fuerza, pero luego se frustró por cambios en la política económica. “Muchos inversores extranjeros se interesaron en Argentina en el gobierno de Mauricio Macri y después no se vieron beneficiados claramente”, explicó.

Por esa razón, señaló que hoy existe una mirada más cautelosa desde el exterior. “Me imagino que muchos lo que quieren asegurarse es que no vuelva a ocurrir lo mismo”, remarcó.

Señales del mercado y percepción de riesgo

De acuerdo con Russo, el propio mercado financiero refleja estas dudas sobre el futuro político y económico del país. Incluso, explicó que algunas señales pueden observarse directamente en la cotización de los bonos argentinos. “Los inversores extranjeros no están mirando el armado de listas de la provincia de Buenos Aires o las discusiones dentro del Congreso; ellos miran la pantalla general”, afirmó.

En ese sentido, señaló que los datos económicos recientes muestran cierta mejora, aunque todavía moderada. “Los datos no es que son desfavorables; capaz no son tan positivos como nos gustaría”, dijo.

Uno de los ejemplos más claros, según el economista, es la diferencia de rendimiento entre bonos que vencen antes y después del próximo cambio presidencial. “Ese bono rinde muchísimo menos que los que vencen después del 2027, y la única diferencia es que uno vence antes del cambio de gobierno y otro después”, explicó.

Para Russo, esta brecha refleja que el mercado todavía incorpora un nivel de incertidumbre política en sus decisiones. “En las cotizaciones ya está implícito ese riesgo”, concluyó

