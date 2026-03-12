Elon Musk desafía a PayPal: lanza X Money, la nueva billetera digital integrada en X

El magnate estadounidense Elon Musk dio un paso decisivo para convertir a X (antes Twitter) en la "aplicación para todo" al anunciar X Money, una billetera digital integrada que permitirá pagos y servicios financieros dentro de la plataforma. Según confirmó, la herramienta competirá directamente con gigantes del sector como PayPal y Bizum, y estará disponible en acceso público anticipado a partir de abril de 2026.

Su nueva billetera, gestionada por la subsidiaria X Payments LLC, cuenta con licencias para operar en más de 40 estados de Estados Unidos y funcionará inicialmente con moneda fiduciaria, priorizando estabilidad y cumplimiento regulatorio. Entre sus funciones se incluyen pagos P2P instantáneos, depósitos bancarios, emisión de tarjetas de débito Visa, gestión de facturas, hasta 6% de rendimiento anual en saldos y herramientas para monetizar contenido de creadores.

Ahora, la compañía ya firmó alianzas estratégicas con Visa Direct, aunque no contempla criptomonedas en esta fase.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Musk, cofundador de PayPal, busca transformar X en una "superapp" al estilo WeChat

En la histórica relación de Musk con activos digitales como Bitcoin y especialmente Dogecoin, la decisión de operar solo con dólares responde a una estrategia de seguridad financiera y regulación.

Opera vía X Payments LLC, con licencias en más de 40 estados de EE.UU. y alianza con Visa Direct

Su integración de criptoactivos en X Money sigue siendo una posibilidad futura, aunque sin fecha confirmada. Con este lanzamiento, Musk busca transformar a X en un ecosistema que combine red social, pagos, banca y comercio digital dentro de una misma plataforma, marcando un hito en la competencia global de fintech.

Cómo funciona X Money

La billetera digital está integrada de forma nativa en la interfaz de X, con un diseño simplificado centrado en la pestaña “Cuenta”. Desde allí, los usuarios podrán:

Consultar su saldo y movimientos.

Realizar transferencias P2P de forma instantánea.

Gestionar depósitos bancarios.

Emitir tarjetas de débito físicas y virtuales, que incluyen 1% de reembolso (cashback) en todas las compras, gracias a la alianza estratégica con Visa Direct.

Musk apunta a "todas las transacciones monetarias" en una superapp para 600M usuarios

Actualmente, la beta está disponible solo para un grupo selecto de usuarios que realizaron una donación benéfica de 1.000 dólares. Se espera que en abril se abra el registro para más usuarios en Estados Unidos, con planes de expansión global una vez obtenidas las licencias internacionales correspondientes.

Con X Money, Musk retoma su incursión en los pagos digitales que inició hace más de 20 años con PayPal, pero ahora bajo un control total de la plataforma, buscando centralizar servicios financieros, comercio y contenido.

MV