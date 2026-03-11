Bitcoin, Ethereum y BNB: a cuánto cotizan las criptomonedas hoy, 11 de marzo de 2026

El mercado de activos digitales finaliza este miércoles con movimientos marginales. A pesar de las leves bajas, el volumen de operaciones se mantuvo constante en las principales plataformas.

Criptomonedas en Argentina: el uso de stablecoins ya supera ampliamente al bitcoin

A cuánto cotiza Bitcoin hoy

Precio en dólares: US$ 69.878,00 Precio en pesos: $102.650.782,00 (estimado)

Bitcoin es la primera moneda digital descentralizada, lanzada en 2009 por una entidad anónima llamada Satoshi Nakamoto. Funciona mediante tecnología blockchain, permitiendo transacciones seguras sin necesidad de intermediarios financieros.

A cuánto cotiza Ethereum hoy

Precio en dólares: US$ 2.021,00 Precio en pesos: $2.968.849,00 (estimado)

Ethereum es una plataforma global descentralizada para aplicaciones que no pueden ser censuradas. Su moneda nativa, Ether, se utiliza para pagar transacciones y potenciar contratos inteligentes dentro de su robusto y extenso ecosistema digital.

A cuánto cotiza Binance Coin hoy

Precio en dólares: US$ 598,50 (valor referencial) Precio en pesos: $879.196,50 (estimado)

Binance Coin (BNB) es la criptomoneda emitida por el ecosistema Binance, uno de los intercambios más grandes del mundo. Se utiliza para pagar comisiones con descuento en su plataforma y como gas en la red descentralizada BNB Chain.

