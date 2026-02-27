Mercado cripto: Argentina lidera en cantidad de usuarios por habitantes en América Latina

El mercado de criptoactivos en América Latina consolidó en 2025 una expansión que lo posiciona entre los de mayor dinamismo a escala global. La región alcanzó un volumen total de US$ 730 mil millones de dólares en activos recibidos, lo que representa un incremento superior al 60% interanual.

Este crecimiento no se limita a las cifras transaccionales, sino que se manifiesta en la base de adopción: la cantidad de usuarios activos creció tres veces más rápido que en los Estados Unidos y 18% con respecto año anterior, de acuerdo con un informe sobre la industria cripto de la billetera Lemon.

Dentro del mapa regional, el estudio identifica dos países destacados: Brasil y Argentina. Mientras que el mercado brasileño concentra cerca de un tercio del volumen total de divisas digitales recibidas, Argentina se posiciona como el país con mayor penetración por habitante.

De acuerdo con los datos del informe, la Argentina lidera en usuarios activos mensuales per cápita, "totalizando el 12,4% de la población y superando por 4 veces a Brasil en penetración".

Durante 2025, se registraron en el país 5,4 millones de descargas de aplicaciones vinculadas con el ecosistema cripto. El promedio de usuarios activos mensuales resultó cuatro veces superior al registrado durante el ciclo alcista de 2021 y un 20% mayor al de 2024.

Respecto a la participación de mercado, el ecosistema argentino muestra una fuerte concentración. Dos plataformas, Lemon y Binance, dominan la escena local. Ambas empresas representaron, en promedio, el 70% de las sesiones activas durante todo el año, con una distribución equitativa del 35% cada una.

De la cobertura a la infraestructura financiera

Una de las transformaciones centrales analizadas por la consultora es el cambio en la finalidad del uso de los activos, especialmente de las denominadas stablecoins o dólares digitales. El informe señala que la adopción dejó de ser exclusivamente una estrategia de ahorro frente a la incertidumbre para transformarse en una herramienta operativa.

"En Argentina, las stablecoins empezaron como cobertura frente a la inflación y devaluación. Hoy, se usan cada vez más como infraestructura financiera para mover, recibir y usar dinero", sostiene el documento. En este sentido, el volumen operado de estas monedas en la plataforma mencionada creció un 45% interanual.

El motor de este incremento se vincula con tres usos específicos: el cobro de honorarios desde plataformas del exterior, el ingreso de divisas desde la banca local y el pago de consumos en el extranjero. Un ejemplo de esta integración es el uso del sistema PIX en Brasil por parte de visitantes argentinos que operaron con pesos y convirtieron a cripto (USDT) de forma automatizada.

Salida del cepo

La dinámica del mercado interno se vio influenciada por la política monetaria del Banco Central de la República Argentina (BCRA). A partir de abril de 2025, la autoridad monetaria estableció una banda de flotación con piso y techo para el tipo de cambio y permitió la compra de dólares en los bancos.

Esta previsibilidad en el tipo de cambio oficial generó un comportamiento particular en el mercado cripto, que opera sin interrupciones los siete días de la semana. El informe detalla que "muchos usuarios empezaron a usar el dólar digital menos como ahorro y más como un activo para operar contra el peso: compraron cerca de la banda inferior y vendieron cerca de la banda superior". Esta conducta marca un desplazamiento del usuario tradicional hacia un perfil con mayor capacidad de análisis técnico de mercado.

Cambios en las regulaciones

En materia normativa, el año 2025 marcó el cierre del período de adecuación y registro ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) para las empresas del sector. Esto consolidó la supervisión del organismo y habilitó mecanismos para la exploración de tokens respaldados por activos físicos en entornos controlados (sandboxes).

No obstante, el sector advierte que el marco legal aún presenta vacíos. El informe subraya que "persisten ambigüedades sobre el tratamiento impositivo en Ganancias y Bienes Personales, lo que genera incertidumbre para usuarios, inversores y emprendedores".

