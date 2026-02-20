La Inocencia Fiscal sumó una modificación clave que apunta a los llamados “dólares del colchón”: desde este jueves 19 de febrero, quienes estén adheridos al Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias pueden depositar dólares en efectivo directamente en un broker para invertir en acciones, bonos, fondos y criptomonedas, sin necesidad de contar con una cuenta bancaria previa, tras una adecuación normativa de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

La medida fue formalizada mediante la Resolución 1108 y se enmarca en la Ley de Inocencia Fiscal, con el objetivo de permitir que los dólares que permanecen fuera del sistema financiero ingresen al mercado de capitales o a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAVs).

Inocencia fiscal: la UIF y el Banco Central fijan lineamientos sobre la reglamentación de la ley

Según explicó Sabrina Melero, asesora financiera, “la novedad con respecto a la reglamentación es que, si estás adherido al régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias, ahora podés depositar directamente tus dólares en efectivo en una ALyC”.

Hasta ahora, el procedimiento exigía que el dinero se depositara primero en una cuenta bancaria para luego transferirse a la cuenta comitente del broker. “Antes era obligatorio que el dinero gire primero al banco; a partir de ayer ya no es necesario que tengas cuenta bancaria”, precisó Melero.

Qué cambió con la nueva reglamentación

La resolución de la CNV habilitó a que los contribuyentes adheridos al régimen simplificado puedan ingresar esos dólares al sistema financiero sin el paso previo por una cuenta bancaria, siempre que se cumpla con los requisitos del Régimen de Inocencia Fiscal.

Desde el organismo explicaron en un comunicado que la medida busca generar mayor liquidez, formalizar los dólares que quedaron fuera del sistema y promover que se inviertan en instrumentos financieros regulados, en lugar de permanecer inmovilizados.

“La Ley de Inocencia Fiscal marca un cambio de paradigma, dejando atrás un régimen persecutorio basado en la sospecha”, señaló la CNV en su comunicado oficial, al destacar que el nuevo esquema parte de la presunción de buena fe.

El presidente de la CNV, Roberto E. Silva, afirmó en la misiva oficial que “el ingreso de fondos y activos al sistema financiero argentino es fundamental para el crecimiento del mercado de capitales”.

Cómo depositar los dólares del colchón para invertir

De acuerdo con la normativa, quienes opten por invertir podrán realizar depósitos en efectivo en las cuentas bancarias de los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC), de los agentes intervinientes en la colocación de Fondos Comunes de Inversión y de los PSAVs.

También se habilita la transferencia de valores negociables desde y hacia subcuentas comitentes abiertas bajo la titularidad o cotitularidad del inversor, así como la transferencia de activos virtuales entre cuentas propias en PSAVs inscriptos ante la CNV.

Caputo proyecta USD 15.000 M por inocencia fiscal para pagar deuda

Según aclaró el abogado tributarista Daniel Ricardo García, “a partir de la nueva reglamentación del Régimen de Inocencia Fiscal ahora es posible depositar dinero en efectivo directamente en un ALyC, es decir, un broker, sin necesidad de bancarizarlo previamente”.

El paso a paso comienza con la adhesión al Régimen de Inocencia Fiscal, que genera un efecto liberatorio frente a impuestos nacionales como Ganancias e IVA por períodos anteriores, y continúa con la apertura de una cuenta comitente en un broker autorizado por la CNV.

Una vez realizado el depósito del efectivo, el dinero queda acreditado en la cuenta del inversor y puede utilizarse para comprar bonos, acciones, obligaciones negociables, CEDEARs o suscribir fondos comunes de inversión.

Alcances, controles y expectativas

La medida fomenta la formalización del ahorro, lo que puede traducirse en mayor inversión en instrumentos financieros y fondos, y en un mejor financiamiento de la economía real si el esquema funciona de manera sostenida.

Inocencia fiscal: qué cambia para quienes depositan dólares

Sin embargo, Melero advirtió que la simplificación fiscal “no elimina controles de riesgo de lavado de activos”, ya que sigue siendo obligatorio cumplir con las normas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

En ese marco, la resolución aclara que deberán respetarse las disposiciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) y que las jurisdicciones de origen de las cuentas no deben figurar como no cooperantes ni de alto riesgo según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Desde el Gobierno confían en que la medida ayude a cambiar hábitos arraigados y a reconstruir la confianza de los ahorristas, aunque reconocen que el principal desafío será sostener reglas claras y previsibles para que los dólares efectivamente dejen el colchón y se transformen en inversión productiva.

