El Gobierno, a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV), anunció que desde el miércoles 19 de noviembre pueden invertir en fondos comunes de inversión abiertos los adolescentes desde los 13 años, medida que busca ampliar el acceso al mercado de capitales, fomentar el ahorro temprano y fortalecer la educación financiera en el país.

Por medio de la Resolución General 1091/25, anunciada en la web oficial de la CNV, el Gobierno introduce cambios en la normativa vigente y extiende las posibilidades de inversión que ya existían desde 2023 con los Fondos Comunes de Inversión (FCI) “Money Market”.

Según el texto oficial, esta decisión se toma “en virtud de impulsar el desarrollo” de nuevas iniciativas orientadas a promover diferentes herramientas e instrumentos que faciliten el acceso de los jóvenes al sistema financiero.

La CNV recordó que desde la entrada en vigencia de la Resolución 977/23 se observó “un crecimiento sostenido en la cantidad de menores de edad adolescentes que invierten en FCI Money Market”, lo que impulsó al organismo a avanzar hacia una ampliación del universo de fondos disponibles.

También destacó que la medida respeta lo previsto en el Código Civil y Comercial, que habilita a los menores a ejercer ciertos derechos “en función de la edad y madurez suficiente”, lo cual fundamenta la idea de acceso progresivo al mercado.

El presidente de la CNV, Roberto E. Silva, sostuvo que “la ampliación de las opciones para operar dentro del mercado de capitales para jóvenes a partir de los 13 años es un avance clave en integración y en educación financiera”. Y añadió que “el acceso temprano y guiado a herramientas de ahorro e inversión fomenta hábitos responsables, promueve autonomía económica y acerca a las nuevas generaciones a un mercado más moderno y participativo”.

A su vez, Silva destacó que “esta medida, acompañada por la supervisión adecuada y la intervención responsable de adultos, abre oportunidades reales para que los jóvenes comprendan el valor de planificar, ahorrar y construir su futuro desde hoy”.

Nuevas reglas para operar, límites y resguardos

La Resolución General 1091/25 reemplaza el artículo 88 de las Normas CNV y establece que los adolescentes desde los 13 años podrán “cursar órdenes de suscripción” de cuotapartes de FCI abiertos, siempre con autorización previa de su representante legal, quien será el titular de las cuotapartes en el registro correspondiente.

El sistema de colocación deberá vincular obligatoriamente una cuenta bancaria CBU o una cuenta de pago CVU del menor con la de su representante, lo que permitirá identificar cada operación y direccionar los rescates. Además, la norma indica que “en ningún caso, los montos correspondientes a las órdenes de rescate […] podrán ser superiores al saldo invertido proveniente de su cuenta vinculada”.

La resolución también aclara que los adolescentes no podrán invertir “en fondos comunes de inversión cerrados, así como tampoco en […] fondos comunes de inversión abiertos destinados exclusivamente a Inversores Calificados”, lo que actúa como barrera de protección ante instrumentos de mayor complejidad.

Cuando el menor alcance la mayoría de edad, se realizará el traspaso de las cuotapartes a su nombre “en forma inmediata” y “sin ninguna comisión” y/o cargo, según detalla el artículo sustituido.

A su vez, la Resolución modifica el artículo 90 sobre transparencia, estipulando que la publicidad sobre FCI “no podrá ser dirigida de forma específica y/o exclusiva a los menores de edad”, y que el sistema deberá incluir advertencias claras sobre riesgos y plazos antes de cada suscripción.

Además, se exigirá un módulo especial de educación financiera adaptado al rango etario, accesible desde el sistema de colocación, aunque sin permitir ofrecimientos comerciales ni de servicios de agentes vinculados al FCI.

Un marco que consolida la incorporación de jóvenes al mercado

La CNV enmarca esta ampliación dentro de un proceso iniciado en los últimos años para incorporar nuevos actores al mercado de capitales, que incluyó la apertura de subcuentas comitentes para adolescentes mediante la Resolución 1023/24.

Con la implementación de la Resolución General 1091/25, el organismo sostiene que continúa promoviendo la educación financiera y acompañando “las nuevas formas de administrar el dinero que han adoptado las nuevas generaciones”.

La normativa entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, completando así un nuevo paso en la consolidación del régimen específico para menores que participen en inversiones reguladas.

