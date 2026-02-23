En el cierre de febrero de 2026, las billeteras virtuales continúan posicionándose como una alternativa central para el ahorro en pesos con liquidez inmediata. En un contexto de tasas dinámicas y competencia constante entre plataformas digitales, los usuarios encuentran una oferta amplia para generar rendimientos diarios sin necesidad de inmovilizar su dinero.

El último relevamiento del mercado financiero digital muestra que algunas billeteras priorizan ofrecer tasas más elevadas como estrategia para captar depósitos, mientras que otras plataformas, de uso masivo, mantienen rendimientos más moderados pero compensan con volumen de usuarios, facilidad operativa e integración de servicios financieros.

Billeteras virtuales: ¿cuál es el rendimiento anual de cada una?

Los siguientes valores corresponden a la Tasa Nominal Anual (TNA) vigente al 23 de febrero de 2026. Las tasas pueden variar según las condiciones del mercado y las políticas internas de cada entidad.

Carrefour Banco: 32,00 %

Cocos Pay: 27,01 %

Banco Bica: 27,00 %

Ualá (Uilo): 24,00 %

Taca Taca: 23,36 %

Brubank: 23,00 %

Prex: 23,00 %

Ualá (FCI): 22,27 %

Naranja X: 22,00 %

Fiwind: 20,00 %

Mercado Pago: 19,35 %

Claro Pay: 19,35 %

Banco Supervielle: 19,35 %

Cencopay: 19,35 %

Personal Pay: 18,98 %

AstroPay: 18,25 %

Letsbit: 17,89 %

Lemon Cash: 17,52 %

Banco Galicia: 17,16 %

¿Qué es una billetera virtual?

Una billetera virtual es una aplicación financiera que permite administrar dinero de forma digital, realizar pagos, transferencias, cobros y recargas desde el celular, sin necesidad de utilizar efectivo ni tarjetas físicas. En Argentina, estas plataformas se consolidaron como una herramienta clave para la gestión cotidiana del dinero.

Además de la operatividad, uno de sus principales atractivos es la posibilidad de generar intereses diarios sobre el saldo disponible, manteniendo siempre la disponibilidad total de los fondos.

¿Qué son las cuentas remuneradas?

Las cuentas remuneradas permiten obtener intereses sobre el dinero depositado sin necesidad de inmovilizarlo en un plazo fijo. El saldo permanece disponible para pagos y transferencias en todo momento, lo que las convierte en una alternativa flexible para el ahorro diario.

En la mayoría de los casos, los fondos se invierten automáticamente en instrumentos de bajo riesgo, como Fondos Comunes de Inversión tipo money market, que generan rendimientos diarios y permiten preservar el valor del dinero.

Por qué conviene revisar las tasas antes de que termine el mes

Las tasas que ofrecen las billeteras virtuales pueden cambiar con frecuencia, especialmente en el cierre de mes, cuando las plataformas ajustan sus estrategias de captación de fondos. Comparar rendimientos resulta clave para optimizar el ahorro en pesos, teniendo en cuenta que algunas billeteras establecen topes de saldo remunerado o condiciones específicas que influyen en el rendimiento final.

En este escenario, las billeteras virtuales continúan consolidándose como una alternativa práctica y accesible para quienes buscan combinar liquidez inmediata con la posibilidad de obtener intereses diarios.

